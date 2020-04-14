Гузеева пристыдила веб-модель, раздевающуюся перед камерой

Москва, 14 апреля. Известная актриса Лариса Гузеева обрушилась с критикой на участницу шоу «Давай поженимся», обвинив ее в «виртуальной проституции».

Негодование артистки вызвал род занятий гостьи — 22-летней Евгении, жительницы одной из станиц Краснодарского края. Девушка за деньги раздевается перед камерой и делает то, что попросят клиенты. Евгения, которая называет себя веб-моделью, отметила, что эта «непыльная» работа позволяет зарабатывать около тысячи долларов в месяц. Она добавила, что готова отказаться от «легких денег», если ее будущий муж сможет полностью содержать жену.

Гузееву такая позиция крайне возмутила. Она отметила, что «непыльная» работа Евгении мало чем отличается от обычной проституции, а содержать себя девушка должна сама.

«Вас развращали, вас растлевали, вы этого не понимаете? Вас погубили! Это бытовая проституция, потому что вы работать не хотите. Почему 22-летнюю здоровую девицу должен кто-то содержать?!» — задалась вопросом актриса.

Отметим, что ранее Гузеева критично отозвалась о планах другой гостьи шоу «Давай поженимся» выйти замуж в 42 года. Она отметила, что мужчины — это «самцы», поэтому они не воспринимают всерьез дам за 40. Ведущая шоу «Давай поженимся» Роза Сябитова вынуждена была согласиться с жестким выводом Гузеевой. Она отметила, что мужчинами движет природа — они выбирают молодых женщин, которые могут родить много здоровых детей. Кроме того, брак после 40 не выгоден с экономической точки зрения. Женщине уже не нужно наживать имущество в семье, у нее и так все есть. А в случае развода ей придется отдавать часть своей собственности.