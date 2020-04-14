Экономист объяснил, почему делать огромные закупки на фоне коронавируса бессмысленно

Санкт-Петербург, 14 апреля. После недолгого всплеска спроса на крупы, спортивные товары и детское питание ситуация в магазинах уже стабилизировалась, и закупаться «на черный день» не имеет смысла — роста цен на товары нет и не предвидится, считает доктор экономических наук, председатель межрегиональной общественной организации «Союз потребителей финансовых услуг» Игорь Костиков.

«Мы видим очевидное снижение доходов населения, которое будет существенным в этом году, и поэтому спрос будет низкий. А снижение спроса, в свою очередь, вызовет скорее снижение цен, чем их рост», — пояснил он, выступая на пресс-конференции в Медиацентре «Патриот».

Эксперт обратил внимание, что единственным сильно подорожавшим товаром были фрукты, и в дальнейшем, по его прогнозу инфляция продовольственная будет не высокой, но впоследствии, когда страны будут снимать ограничительные меры, все нормализуется.

«До конца года я не вижу перспектив для существенного роста цен. Да они могут подрасти, но потом снизятся из-за снижения спроса», — добавил он.

Костиков напомнил, что подобная ситуация наблюдалась в начале 90-х, когда попытки ограничить рост цен приводили к обратному эффекту и еще большему их росту и дефициту товаров.