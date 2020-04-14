Первый пациент с коронавирусом скончался в Ульяновской области

Ульяновск, 14 апреля. Смерть первого пациента с коронавирусной инфекцией зарегистрирована в Ульяновской области. Об этом сообщили в региональном Минздраве РФ.

В сообщении говорится, что в инфекционном отделении Центральной городской клинической больницы Ульяновска скончалась 68-летняя женщина с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Женщина приехала в город из Москвы 1 апреля. Пенсионерка жаловалась на плохое самочувствие, однако обратилась к врачам лишь 8 апреля. Женщину госпитализировали с диагнозом пневмония. Лабораторные исследования подтвердили у нее опасную инфекцию.

«Женщина находилась в изолированном боксе, лечение проводилось в соответствии с утвержденными порядками оказания медицинской помощи», — сообщили в ведомстве.

Утром 14 апреля состояние пациентки начало ухудшаться, и она была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Спустя время у женщины остановилось сердце, врачи провели реанимационные мероприятия и вернули пациентку к жизни, однако вскоре наступила повторная остановка сердца.

«Реанимационные мероприятия были безрезультатны и в 10.45 была констатирована смерть пациентки», — рассказали медики.

Отмечается, что за минувшие сутки в регионе не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией.

Ранее сообщалось, что первый пациент с коронавирусом умер в Белгородской области.Его лечили в областной инфекционной больнице от пневмонии. Последние девять дней мужчина был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, передает «ФедералПресс».