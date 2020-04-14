Disney+ спрятала обнаженное тело героини фильма «Всплеск»

Москва, 14 апреля. Платформа Disney+ избавилась от обнаженных ягодиц героини фильма «Всплеск» 1984 года с помощью спецэффектов. На необычный способ маскировки голых частей тела в старых кинокартинах обратила внимание в Twitter блогер Аллисон Преглер.

Оголенное тело героини в исполнении Ханны Дэрил зацензурировали, удлинив ей волосы.

«Disney+ не хотели, чтобы на их платформе были задницы, поэтому они переделали «Всплеск» с использованием технологии цифрового меха», — написала блогер.

В комментариях к публикации пользователи отметили, что искусственные волосы выглядят крайне неестественно.

В другой сцене, где героиня ходит обнаженной около статуи Свободы, ягодицы сделали размазанными, чтобы они не были в фокусе.

В 80-х годах из-за сцен с обнаженкой «Всплеск» вышел в прокат с рейтингом PG (просмотр в сопровождении родителей). На Disney+ перед началом смотра указали, что фильм был изменен по сравнению с оригинальной версией картиной. В Disney пока никак не прокомментировали изменения в работе Рона Ховарда.

Фильм рассказывает о романтических отношениях Аллана Бауэра и Мэдисон. Главный герой не подозревает, что его возлюбленная является русалкой и примет свой изначальный облик, если ее облить водой.