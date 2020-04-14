Поправка в конституцию об «уважении к человеку труда» должна сохранить занятость

В своих обращениях к нации по поводу пандемии коронавируса президент РФ Владимир Путин особо подчеркнул необходимость оказывать поддержку всем работающим гражданам и тем россиянам, которые потеряли работу из-за связанных с эпидемией проблем. Фактически еще до официального принятия поправок к основному закону глава государства демонстрирует приверженность новым принципам, выраженным в конституционной норме о защите и уважении в России человека труда.

Говоря о поддержке рабочего населения в период кризиса, президент озвучил главное условие получение бизнесом помощи: «Считаю справедливой следующую формулу: помогать, прежде всего, в первую очередь тем компаниям, которые сохраняют занятость». Очевидно, что такое правило для всех предприятий и организаций страны выступит в качестве фактора, стимулирующего избегать массового увольнения сотрудников.

По сути, трудящееся население России получило дополнительную защиту, реализация которой во многом стала возможной благодаря инициированному обновлению конституции. Предложенная поправка о защите и уважении прав трудящихся уже сейчас доказала свою эффективность, помогая россиянам быть уверенными в завтрашнем дне.

Разумеется, в условиях экономического коллапса и продолжающейся борьбы с коронавирусом полностью избежать увольнения людей невозможно. В этом плане руководство страны трезво оценивает ситуацию и заблаговременно предлагает пути решения проблем, с которыми могут столкнуться временно безработные граждане.

«Если, тем не менее, люди оказываются без работы, то в таком случае будем напрямую помогать именно им — тем гражданам, чьи доходы сократились», — сказал президент.

Так, всем россиянам, обратившимся в центры занятости начиная с 1 марта, автоматически начисляется максимальное пособие по безработице — 12 тысяч 130 рублей в месяц. Ранее предельный размер такой поддержки составлял порядка 8 тысяч рублей и был пересмотрен по инициативе президента в конце марта.

Как и в случае с защитой рабочих мест граждан, установление нового размера пособия по безработице не было бы возможным без инициированного в начале года обновления основного закона. Поправка о приравнивании МРОТ к прожиточному минимуму уже сегодня позволяет защитить россиян в условиях кризиса, оберегая их от последствий инфляции и гарантируя финансовую стабильность.

Напомним, что прожиточный минимум рассчитывается исходя из стоимости продуктовой корзины, которая регулярно пересматривается в зависимости от цен в магазинах. Таким образом, сегодня у всех трудящихся и временно безработных россиян имеются равные возможности для получения минимальных финансовых гарантий, определенных проектом обновления Конституции: МРОТ, пособие по безработице, минимальные выплаты по больничному листу и размер прожиточного минимума равны и составляют 12 тысяч 130 рублей.

В своем первом обращении к нации по поводу пандемии президент заявил о переносе Общероссийского дня голосования по поправкам в Конституцию с 22 апреля на более поздний срок. Его проведение станет возможным после окончания борьбы с коронавирусом, а объявление нового дня голосования призвано стать символом победы России над COVID-19.