Бузова показала на фото будущего ребенка от Манукяна

Москва, 14 апреля. Российская певица и телеведущая Ольга Бузова неоднократно подогревала слухи о своей беременности от блогера Давида Манукяна. В этот раз звезда показала на фото, как могла бы выглядеть их дочка.

Бузова решила узнать, как мог бы выглядеть ее ребенок от Манукяна. Певица использовала популярное приложение, которое по внешности будущих родителей определило внешность ребенка.

Знаменитость опубликовала фото будущего ребенка. Девочка получилась темноволосой, с пышными бровями и карими глазами.

«У нас с Давидом будет ребенок! Когда-нибудь точно будет», — написала певица.

Поклонники пары отметили, что ребенок больше похож на будущую маму. Однако некоторые отметили армянские черты девочки.

Ранее Ольга Бузова шокировала подписчиков в Instagram «беременным» животом. Фотографию певица сопроводила подписью, адресованной Давиду Манукяну. Она заявила, что теперь он обязан на ней жениться. Однако позже стало очевидно, что это всего лишь розыгрыш.

Недавно пара временно рассталась из-за резкой смены имиджа Манукяна. Блогер часто делает провокационные вещи в социальных сетях, чтобы развеселить подписчиков. Не так давно он заявил, что намерен похудеть на 85 кг. Когда стало ясно, что исполнить обещание не получится, рэпер придумал себе наказание — побрить голову наголо. Бузова сбрила волосы возлюбленному, но до последнего просила его отказаться от затеи.