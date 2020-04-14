Москва, 14 апреля. Здоровым россиянам для профилактики коронавируса следует использовать спрей или капли с рекомбинантным интерфероном. Об этом заявил главный врач московской городской клинической больницы № 71 Александр Мясников.

«Назальное введение интерферона является хорошим средством для профилактики коронавирусной инфекции», — сказал Мясников в эфире программы «Спасибо, доктор» с Владимиром Соловьевым.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула масштабная эпидемия пневмонии. Позднее стало известно, что источником эпидемии является новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту количество зараженных во всем мире достигает 1,9 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 119 тысяч человек. Случаи заражения зафиксированы в большинстве стран мира.

На территории России зарегистрировано более 21 тысячи случаев заражения, 170 человек умерли. Почти 1,7 тысячи человек полностью вылечились и были выписаны из больниц.

С учетом риска распространения коронавирусной инфекции в большинстве регионов РФ введен режим тотальной самоизоляции. Гражданам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты уверены, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавируса. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», найденные на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.