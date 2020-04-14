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Среди убитых сирийских наемников в Ливии оказался боевик «Аль-Каиды»

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Среди убитых сирийских наемников в Ливии оказался боевик «Аль-Каиды»

Триполи, 14 апреля. Источники в социальных сетях сообщают о принадлежности погибшего сирийского наемника Ахмада Хусейна Бакура, сражающегося на стороне боевиков так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, к «Хайят Тахрир аш-Шам».

Журналистка Линдси Снелл в своем личном аккаунте в Twitter заявила о принадлежности одного из многих сирийских наемников, погибших в Ливии в течение последних двух дней, к «Хайят Тахрир аш-Шам» ;— бывшей «Джебхат ан-Нусре»1, являвшейся сирийским «филиалом» «Аль-Каиды»1 (деятельность обеих террористических группировок запрещена в РФ). Линдси Снелл отметила, что «Хайят Тахрир аш-Шам» числится как террористическая организация даже в Турции, однако это не мешает Анкаре отправлять боевиков в Ливию, заручаясь при этом поддержкой международных террористов.

Среди убитых сирийских наемников в Ливии оказался боевик «Аль-Каиды»

Отметим, Турция продолжает поставки боевиков в Ливию, даже несмотря на угрозу распространения пандемии, не говоря уже о нарушении всех международных договоренностей, достигнутых в Москве и Берлине при участии турецких дипломатов. Официальный спикер Ливийской национальной армии (ЛНА), генерал-майор Ахмад Мисмари на пресс-конференции в воскресенье заявил о доставке в порт Триполи 1,5 тысячи боевиков из Стамбула. В настоящее время известно о переброске порядка 7,5 тысячи иностранных наемников в Триполи для участия в ливийском кризисе на стороне так называемого Правительства национального согласия (ПНС).

Напомним, вчера триполийские бандформирования в очередной раз нарушили режим прекращения огня, атаковав Сурман и Сарбату — боевики ПНС захватили населенные пункты, вытеснив оттуда ЛНА. После того, как города перешли под контроль ПНС, террористы начали проводить массовые аресты мирных жителей.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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