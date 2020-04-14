Ведущий шоу «Маска» рассказал, как снимают программу на карантине

Москва, 14 апреля. Съемочная группа и участники шоу «Маска» продолжают соблюдать конспирацию даже в условиях карантина. Об этом рассказал ведущий программы, выходящей на канале НТВ, Вячеслав Макаров.

Перед началом съемок подписывают документ о неразглашении подробностей подготовки выпуска.

По условиям шоу российские артисты соревнуются в вокальном мастерстве. По итогам каждого выпуска жюри, в котором состоят Филипп Киркоров, Регина Тодоренко, Валерия, Тимур Родригес и Гарик Мартиросян, прощаются с одним из участников. После этого выбывший снимает маску, открывая свое лицо.

«Даже сами участники проекта не знают, кто находится под другими масками. Когда артисты приезжают в съемочный павильон, они выходят из машин в масках и толстовках. А затем каждый проходит в свою гримерку», — отметил Макаров.

Он также добавил, что пересечения артистов на площадке исключены, поскольку павильон достаточно большой. При этом рядом с участниками постоянно находится администратор, который контролирует процесс. Кроме того, после выступления голос артистов изменяется, чтобы их никто не узнал.