Сотрудники липецкого штаба Навального под эгидой главы «Альянса врачей» устроили провокацию в Ельце

Полиция задержала сотрудников липецкого штаба Алексея Навального на въезде в Елец. Оппозиционеры пытались проникнуть в город, нарушая режим самоизоляции, с целью устроить акцию протеста у закрывающейся станции переливания крови. Сотрудники Навального утверждают, что полиция не имеет права их задерживать из-за имеющихся на руках «разрешений». Какого рода были разрешения и кто на самом деле нарушил закон, попытались разобраться журналисты нашего издания.

Сотрудники правоохранительных органов задержали активистов липецкого штаба Алексея Навального, державших путь в сторону станции переливания крови, которую власти города решили закрыть в связи с нерациональным распределением средств на содержание целого здания и штата сотрудников при малом объеме работы. О ситуации рассказал в своих соцсетях глава штаба Илья Данилов.

Как заявил председатель организации Навального, они собирались устроить акцию протеста против закрытия давно не использовавшейся по назначению станции переливания крови. На въезде в Елец их остановил патруль. По словам липецких активистов, они показали документы, но сотрудники МВД усомнились в подлинности предоставленных бумаг, в связи с чем оппозиционеров было решено отвезти в отдел «для дальнейшего разбирательства».

Илья Данилов утверждает, что активисты действовали как «официальные представители» профсоюза «Альянс врачей» и что у них есть «все подтверждающие документы». Какого рода эти документы и какой статус они имеют — глава штаба Навального так и не уточнил. Сотрудники полиции объяснили оппозиционерам, что заподозрили их в нарушении карантина (статья 20.6.1 КоАП).

Членов штаба доставили в отделение, где на них составили протокол по вышеупомянутой статье, и через пару часов активисты оказались на свободе.

Made in «Альянс врачей»

Несложно догадаться, что действия липецкого штаба Навального — очередная провокация «Альянса врачей», функционировавшего под эгидой Анастасии Васильевой, от имени которого активисты пытались проникнуть в Елец. Вероятно, сама Васильева контактирует с главой штаба Ильей Даниловым, через него руководя действиями сторонников Навального.

Как уже было сказано ранее, задержанный сегодня полицейскими председатель организации Навального утверждал, что он действует от имени «Альянса врачей» и что «их не имеют права задерживать». Журналисты нашего издания попытались разобраться, чем могут быть подкреплены подобного рода заявления.

Судя по словам сотрудников штаба, предъявленные сотрудникам правоохранительных органов «справки» были им выданы от профсоюза Васильевой. Но это не давало им права перемещаться по региону, так как с 1 апреля 2020 года в Липецкой области введены ограничения на перемещения граждан по территории региона.

Введенные ограничения не распространяются на случаи оказания медицинской помощи, деятельность правоохранительных органов, органов по делам гражданской обороны и ЧС и прочих органов в части действий, непосредственно направленных на защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан, в том числе противодействие преступности, охраны общественного порядка, собственности и обеспечения общественной безопасности.

Непонятно, к какому из этих пунктов «навальнисты» липецкого штаба себя причисляют. «Альянс врачей» не является медицинской организацией, а деятельность профсоюза не является медицинской в соответствии со статьей 2 ФЗ «Об основах охраны здоровья».

К противодействию преступности, охране общественного порядка, обеспечению общественной безопасности устраивающий акции протеста в период карантина так называемый «профсоюз» никакого отношения тоже не имеет. Иными словами, представители «Альянса врачей» являются злостными нарушителями введенного режима самоизоляции, и их действия несут угрозу здоровью населения России. В очередной раз мы получили доказательство того, что структурам Навального наплевать на благополучие и безопасность россиян. Все «акции протеста» — это провокации с целью раскачать политическую обстановку в стране. На данный момент невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения ЧС, влечет всего лишь предупреждение или наложение административного штрафа в размере от 1 до 30 тысяч рублей. С ресурсами организаций Навального такие суммы — капля в море.

Другие провокации «Альянса врачей»

Стоит отметить, что это далеко не первая провокация, инициаторами которой явились Анастасия Васильева и ее профсоюз. Сторонница Навального на постоянной основе публикует в соцсетях ложную информацию о распространении коронавируса в России.

Например, в середине марта она сообщала, что в столичном ГКБ им. Мухина ряд отделений были освобождены от профильных пациентов, а взамен было установлено более 200 коек для больных пневмонией. Глава альянса утверждала, что медики не были обеспечены защитными масками и костюмами. Тогда журналисты обратились в департамент здравоохранения Москвы, где информация Васильевой была опровергнута.

При помощи распространения ложной информации глава «Альянса врачей» ведет войну против неугодных ей специалистов. Так, под удар попал ранее имеющий дело с медицинскими проектами «Единой России» главврач ЦРБ города Калач-на-Дону Олега Кумейко. С помощью информационных ресурсов профсоюз распространял слухи о том, что у медиков больницы якобы нет средств индивидуальной защиты и не хватает аппаратов ИВЛ. Главврач сразу же опроверг это заявление, отметив, что медучреждение обеспечено всем необходимым как для помощи пациентам, так и для защиты врачей. Однако его слова не убедили Васильеву, которая тут же развернула против Кумейко травлю в соцсетях.

Хотим напомнить, что с 29 марта в России за распространение фейковых новостей может быть назначен штраф в размере до 1,5 млн руб. Однако возможность административной и даже уголовной ответственности Васильеву не пугает — она продолжает искажать реальные факты, штампуя информационные вбросы. Помимо этого, глава альянса инициировала сбор средств на якобы покупку медработникам по всей стране средств индивидуальной защиты. Впрочем, отчеты о расходах она не спешит публиковать, в связи с чем у СМИ возникли подозрения, что профсоюз может оказаться лишь очередным «тайным» источником финансирования деятельности ФБК (признан иноагентом) Алексея Навального.