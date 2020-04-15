Великая среда 2020: что вспоминают, что можно есть, что нельзя делать, защита от нечисти

Великая среда 15 апреля — это середина Страстной недели, которая у православных идет с 13 по 18 апреля, завершаясь 19 апреля Светлой Пасхой Христовой. Из-за ограничений, связанных с эпидемией коронавируса, верующие могут наблюдать церковные службы только в телетрансляции или в Интернете, посещение храмов, в том числе на Пасху, запрещено. Запрет касается и освящения пасхальных яств — куличей и яиц, это можно сделать самостоятельно.

Что вспоминают в Великую среду

Великая среда посвящена воспоминанию о покаянии грешницы, помазавшей миром Иисуса Христа и этим приготовившая его к погребению. Также в Страстную среду вспоминают, как Иуда принял решение предать Христа первосвященникам за тридцать сребреников.

Что можно есть

Пост в этот день очень строгий, верующим предписано сухоядение: постная пища, не прошедшая тепловую обработку.

Народные традиции: что нельзя делать в Великую среду

Великая среда — это середина Страстной недели, после которой события буквально несутся вскачь. Впереди чрезвычайно насыщенный событиями Великий четверг, а затем — кульминация страстей Христовых, его мучения, смерть и воскресение из мертвых.

На Руси считалось, что на протяжении всей Страстной недели, а особенно в Великую среду в ожидании гибели Христа нечисть распоясывалась и вовсю гуляла по земле. А, поскольку в среду вспоминают раскаявшуюся грешницу, которая до того, как уверовала, была блудницей, с нечистью связывали все женское. Дескать, женщина по определению сосуд греховности, а прародительница Ева вообще сбила с пути истинного первого человека Адама, и вот результат: Христу пришлось искупать первородный грех.

Поэтому в Великую среду, чтобы защититься от нечисти, женщин буквально изводили запретами. Им запрещалось буквально дышать: нельзя было без позволения выходить из дома, громко разговаривать, нарядно одеваться, а за шутки, смех и пустые разговоры сурово наказывали.

Только скромная одежда, молчание, молитва и усиленная работа могли избавить женщину от греховных помыслов и людского осуждения и, согласно суевериям, защитить всех от нечистой силы.

Под строжайшим запретом были все женские рукоделия: особенно строго запрещалось шить, поскольку, согласно легенде, именно на кончике иглы чертям особенно вольготно.

Хозяйкам строго запрещалось пробовать при готовке пасхальные кушанья.

Что можно делать

В этот день верующие продолжают готовиться к Пасхе, приветствуется тщательная уборка жилища, избавление от накопившихся за зиму ненужных вещей и так далее. Также хозяйки закупали снедь для пасхального стола, в том числе муку и яйца. Готовили краски и приспособления для росписи пасхальных яиц, а вечером хозяйки ставили опару для куличей.

В Великую среду верующие стараются исповедоваться, но в этом году посещение храмов в Страстную неделю, в том числе для исповеди, запрещено.