Медицинские работники Судана выразили недовольство решением правительства Хамдока

Пока во всем мире свирепствует пандемия коронавирусной инфекции COVID-19, Судан продолжает превращаться в очередной очаг нестабильности на Африканском континенте. Протесты, кризис государственных институтов, вооруженные нападения на гражданское население в Дарфуре — все это пагубно влияет на развитие страны. Но именно распространение пандемии может осложнить текущую экономическую и политическую ситуацию и тем самым вынести на поверхность все несовершенства режима Хамдока.

Власти страны уже приняли ряд мер, направленных на борьбу с распространением эпидемии: столица закрыта на въезд и выезд, приостановлена коммерческая деятельность, закрыты школы и университеты. Однако не все решения были восприняты положительно.

Координационный совет работников сферы здравоохранения в провинции Голубой Нил объявил о начале трехдневной забастовки, которая начнется сегодня, 14 апреля. Причиной послужило увольнение одной из сотрудниц с должности председателя департамента по чрезвычайным ситуациям в министерстве здравоохранения и социального развития. Ранее координационный совет представил меморандум в министерство с разъяснением своих требований, заключавшихся в восстановлении прав медработников. Но эти требования услышаны не были, в связи с чем совет решил выразить свое недовольство иным способом.

По мнению бастующих, в условиях сложившейся ситуации государство должно принимать все возможные меры для укрепления сферы здравоохранения, основой чего являются медицинские работники. Сейчас суданские власти должны не только мобилизовать человеческие ресурсы, но и поддержать уже работающих сотрудников.

Помимо прочего, в стране серьезная проблема с материальными ресурсами. Согласно заявлению министра здравоохранения Акрама Али Тома, Судан испытывает острую нехватку медицинского оборудования.

«Мы готовим стратегию борьбы с коронавирусом… но для ее реализации нам срочно требуется 120 миллионов долларов», — заявил министр.

Страна должна подготовиться к пандемии, которая разорила и более благополучные страны. На данный момент в Судане 29 случаев заражения COVID-19. Но власти не должны расслабляться, так, при отсутствии должных мер эта цифра может быстро вырасти во много раз, и пик эпидемии еще только ожидает Африканский континент.