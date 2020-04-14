Доктор Мясников назвал место, где легче всего подхватить коронавирус

Москва, 14 апреля. Крупные мегаполисы являются местом, где легче всего заразиться коронавирусной инфекцией. Об этом заявил российский врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «Спасибо, доктор» с Владимиром Соловьевым.

«Сегодня самое опасное и вредное место — это мегаполис. В крупном мегаполисе практически невозможно соблюдать режим полной самоизоляции и другие карантинные меры, так как город продолжает жить», — пояснил доктор.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань началась массовая вспышка пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что возбудителем заболевания стал новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время число инфицированных во всем мире достигает 1,9 миллиона человек. От коронавирусной инфекции погибло более 119 тысяч человек. Случаи заражения зарегистрированы в большинстве стран мира.

В России зафиксировано более 21 тысячи случаев заражения, 170 человек скончались. Почти 1,7 тысячи человек полностью выздоровели, после чего были выписаны из больниц.

В связи с риском распространения коронавируса в некоторых регионах России введен режим обязательной самоизоляции. Россиянам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США причастны к созданию и распространению коронавирусной инфекции. Об этом также свидетельствуют контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», найденные на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.