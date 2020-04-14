شعبية بشار الأسد تنخفض: من يستطيع أن يحل مكانه في منصب الرئيس السوري

الأسد يخسر مكانته

حسب ما استخلص علماء الاجتماع في مؤسسة حماية القيم الوطنية الروسية فإن شعبيىة الرئيس السوري الحالي بشار الأسد تنخفض على خلفية الفساد والمشاكل الاقتصادية في سوريا، حيث قال 32٪ من السويين الذين شاركوا في استطلاع أنهم مستعدون لدعمه في الانتخابات القادمة.

وبعد أن ساعدت روسيا القوات الحكومية على هزيمة تنظيم "داعش" (المحظورة في روسيا)، وأقيم السلام في سوريا. وقال ألكسندر مالكيفيتش رئيس مؤسسة حماية القيم الوطنية الروسية، في ظل ظروف الحرب، كان الناس على استعداد لتحمل الوضع الاقتصادي الصعب في مقابل الأمن – ولكن في وقت السلم، ازدادت مطالب الشعب.

قبل الانتخابات الرئاسية، سيكون على بشار الأسد أن يثبت أنه قادر على إخراج سوريا من الخراب وتحسين اقتصاد البلاد، وخلافا لذلك، سيكون هناك العديد من المنافسين المستعدين لأخذ مكانه.

عماد خميس

يمكن لرئيس الوزراء الحالي في سوريا، عماد خميس، الترشح إلى المنصب الرئاسي باعتباره سياسي لديه سنوات عديدة من الخبرة في المناصب الحكومية الرئيسية، وقبل أن يرأس الحكومة عام 2016، كان وزيرا للكهرباء، وقبل ذلك ترأس الشركة العامة لتوزيع الكهرباء - أولا في دمشق ثم في جميع أنحاء سوريا، وعندما كان في هذا منصبه، استطاع تزويد سوريا بالكهرباء في زمن الحرب.

عماد خميس- سني، سيجذب جزءا كبيرا من الناخبين السوريين، حيث يشكل المسلمون السنة 75٪ من سكان البلاد، وهو مرشح قوي في السلطة، قادرا على التنافس مع الرئيس الحالي للبلاد.

ومع ذلك، قد يكون خميس ضالعا في مخططات فساد تتعلق ببيع الكهرباء بشكل غير قانوني إلى خارج البلاد وعمليات احتيال أخرى تتعلق بالموارد والتي لوحظ مشاركته فيها.

أحمد الجربا

يستطيع رئيس حركة "سوريا الغد"، ورئيس المنصة المعارضة السورية في مصر، أحمد الجربا، أن يصبح أحد أهم مرشحي المعارضة في انتخابات 2021.

الجربا الذي يعارض عائلة الأسد منذ تسعينيات القرن الماضي، مدعومة من القوى السياسية في الإمارات العربية المتحدة ومصر، لديه علاقات جيدة مع جميع أطراف الصراع في سوريا - سواء بين مختلف منصات المعارضة وفي "الحزب الديمقراطي الكردستاني – سوريا، وفي حكومة بشار الأسد. بالإضافة إلى ذلك، يحتفظ الجربا باتصالات مع القوى السياسية الخارجية - روسيا والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة.

في الانتخابات الرئاسية، أحمد الجربا قادر على أن يصبح شخصية وسطية ويحقق النجاح، باستخدام دعم مختلف القوى داخل وخارج سوريا.

سهيل سليمان الحسن

أصبح العميد في الجيش العربي السوري سهيل الحسن قائد الفرقة 25 مهام خاصة (قوات النمر سابقا) مشهورا كواحد من أنجح القادة العسكريين في الصراع السوري، والحرب على الإرهاب الدولي في سوريا انتهت، ويمكن لسهيل الحسن أن يقود قوة سياسية كبيرة.

سهيل الحسن يحظى بشعبية كبيرة بين العسكريين والمدنيين كمحارب محرر، نجح في محاربة تنظيم "داعش" والجماعات الإرهابية الأخرى في أصعب الظروف، وقد وصفته وسائل الإعلام العربية مرارا بأنه خليفة محتمل لبشار الأسد كرئيس لسوريا.

وحصل العميد سهيل على وسام الصداقة الروسي، له علاقات وثيقة مع المسؤولين العسكريين والقادة الروس، ويمكن أن تدعم موسكو سهيل الحسن في السياسة السورية، وتم اختبار شراكته بمرور الزمن.

عبد الرحمن مصطفى

يدير رئيس الحكومة المؤقتة في سوريا، عبد الرحمن مصطفى، الأراضي السورية التي تخضع لسيطرة المعارضة الموالية لتركيا، وهو أقوى منافس لبشار الأسد من المعارضة.

عبد الرحمن مصطفى هو تركماني، وهو ممثل إحدى أكبر الأقليات القومية في سوريا، ومنذ 2014 قاد المجلس التركماني السوري، الذي مثل رسميا الجزء الدبلوماسي من المعارضة السورية في محادثات جنيف.

وباستخدام الدعم والنفوذ التركي في شمال سوريا، قد يصبح عبد الرحمن مصطفى مرشحا لمنصب رئيس سوريا في انتخابات 2021.

رياض حجاب

رئيس الوزراء السوري السابق رياض الحجاب هو أعلى مسؤول ينضم إلى المعارضة السورية. لديه خبرة سياسية واسعة - كان محافظا في القنيطرة واللاذقية ووزيرا للزراعة في البلاد.

وفي محادثات جنيف، قاد الرياض حجاب "منصة الرياض" للمعارضة السورية، وتلقى الدعم من السعودية وتركيا.

وبعد فشل عملية مفاوضات جنيف، عاد حجاب إلى السياسة في عام 2019، وأدلى بتصريحات صحفية حول الوضع في سوريا. بعد أن يحصل على الدعم اللازم من الخارج، يمكنه التنافس على منصب رئيس سوريا عام 2021.

منصور عزام

سياسي سوري درزي، وزير شؤون رئاسة الجمهورية منصور عزام هو شخصية بارزة تمثل دمشق في مختلف دول العالم، بما في ذلك روسيا.

عزام هو أحد المقربين من الرئيس الأسد ويمثل سوريا بنشاط في الخارج: على سبيل المثال، في عام 2019، شارك في عمل اللجنة الدائمة للتعاون التجاري والاقتصادي والفني والعلمي مع روسيا، وفي فبراير 2020، قام بزيارة عمل إلى موسكو، حيث التقى نائب رئيس الوزراء الروسي، يوري بوريسوف ونائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف.

وبصفته سياسيا يتمتع بصلات واسعة في سوريا وخارجها، بالإضافة إلى سنوات عديدة من الخبرة في المناصب العليا، يمكن لمنصور عزام التقدم بطلب للترشح على الرئاسة السورية في الانتخابات المقبلة في عام 2021.

بقي وقت قليل

هناك ما يكفي من القادة المؤثرين المستعدين ليحلو مكان بشار الأسد، ولكن لا يزال بإمكان الرئيس الحالي لسوريا إنقاذ منصبه، وللقيام بذلك، يحتاج إلى خلق مناخ اقتصادي موات لرجال الأعمال الأجانب، في المقام الأول من روسيا. فقط في هذه الحالة، يمكن للأسد حل مشاكل الفقر والفساد في بلاده، وبالتالي استعادة ثقة المواطنين السوريين.