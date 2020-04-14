Попавший в больницу в Коммунарке Александр Васильев составил завещание

Москва, 14 апреля. Историк моды и ведущий передачи «Модный приговор» Александр Васильев, попавший в больницу в Коммунарке, рассказал о состоянии Надежды Бабкиной и своем завещании.

Васильев убежден, что заразился от певицы. 31 марта они вместе записали сразу 4 выпуска программы, а уже 1 апреля артистка была госпитализирована в крайне тяжелом состоянии. Ее даже ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Врачи диагностировали у нее обширную двустороннюю пневмонию. Тест на коронавирус был отрицательным, но ее почему-то все равно держат в инфекционном боксе. Васильев тоже сдал тест на COVID-19, но результат пока не знает.

«Я Бабкину ни в чем не обвиняю, хотя не сомневаюсь, что заразился от нее», – заявил он в комментарии KP.RU.

По его словам, сейчас Бабкина очень слаба, даже не может говорить.

«И это неудивительно, к своему юбилею она похудела на 23 килограмма – красоты ради. И это тоже могло повлиять на течение болезни», — считает он.

Васильев поделился и подробностями течения своей болезни. У него был сухой кашель и головная боль «как при гриппе». Принимал и чеснок, и имбирь, но это его не спасло. Когда температура подскочила до 38, он позвонил ведущей Арине Шараповой, а та уже связалась с известным врачом и телеведущей Еленой Малышевой.

«Малышева меня выслушала и говорит: «Срочно вызывайте скорую», — добавил историк.

Почти сразу после этой беседы за ним приехала скорая и «симпатичные женщины в красивых синих комбинезонах» отвезли Васильева в больницу. Ведущий добавил, что все происходящее с ним старается воспринимать с юмором, но «на всякий случай завещание уже составил».