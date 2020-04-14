ФНС запустила процесс банкротства «Штаба» Навального

Москва, 14 апреля. Арбитражный суд Башкирии зарегистрировал иск о банкротстве некоммерческой организации «Фонд защиты прав граждан «Штаб», которая связана со скандально известным блогером Алексеем Навальным. Процесс уже зарегистрирован в электронной картотеке дел.

Заявителями выступают некие кредиторы, а в качестве третьего лица указана межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России по Республике Башкирия. Впрочем, как указано в определении суда, заявление поступило именно через региональную ИФНС.

«В Арбитражный суд Республики Башкортостан поступило заявление уполномоченного органа ФНС России о признании НО «ФЗПГ «Штаб» несостоятельным (банкротом) по упрощенной процедуре отсутствующего должника.

Как сообщает Telegram-канал «Физики и Юрики», задолженность «Штаба» составляет 4,2 млн рублей. Часть счетов организации уже заблокированы. Изначально слушания по банкротству должны были состояться в конце марта, однако из-за эпидемии коронавируса они были перенесены на 9 июня.

Напомним, что «Штаб» занимается финансированием региональных подразделений «Фонда борьбы с коррупцией» — еще одной организации Навального, которая признана в России иностранным агентом.

В августе 2019 года Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело об отмывании денежных средств в отношении сотрудников ФБК и его главы Алексея Навального. По данным ведомства, организация легализовала около 75,5 млн рублей, которые были получены преступным путем.

