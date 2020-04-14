Боярский заявил, что данные о расходах США на антироссийскую пропаганду сильно занижены

Москва, 14 апреля. Озвученные США данные о своих расходах на антироссийскую пропаганду, сильно занижены, считает депутат Госдумы Сергей Боярский.

По его словам, обнародованная сумма является лишь верхушкой айсберга, «какая-то часть тех средств, которые показываются «в белую».

В беседе с корреспондентом Nation News Сергей Боярский заявил, что указанная сумма, действительно, скромная, учитывая настоящие расходы СМИ.

«Я больше чем уверен, что суммы, которые выделяются самыми разными источниками и каналами для достижения своих целей кратно превышают те, о которых вы говорите. На самом деле США тратят на антироссийскую пропаганду гораздо больше», — сказал Боярский.

Он также заметил, что у РФ есть все рычаги законодательного характера для введения ответных мер. Собеседник издания напомнил, что власти принимают зеркальные механизмы, которые обеспечивают «присутствие нашей позиции с помощью наших средствах массовой информации, в том числе за рубежом».

По словам Сергея Боярского, закон об иноагентах обязывает такие СМИ указывать в обязательном порядке свое происхождение. Россияне «прекрасно видят ангажированность и необъективность подачи того или иного материала», добавил депутат Госдумы. Также он пояснил, что РФ прикрыть источники финансирования иноагентам не сможет, но государство может воспользоваться механизмами, способными пресечь их деятельность.

«Если они не занимаются противозаконной деятельностью, то они могут, указывая, что они — иностранные агенты, публиковать свою позицию, не искажая факты и суть происходящего в РФ. Если такие СМИ будут уличены в распространении недостоверных сведений, тогда мы будем использовать другие механизмы для пресечения их деятельности», — резюмировал Боярский.

Ранее сообщалось, что США выделили 2,7 млрд рублей (36 млн долларов) на усиление влияния в России и антироссийскую пропаганду. Соответствующие данные о расходах за 2018 финансовый год опубликовала Консультативная комиссия по вопросам публичной дипломатии Соединенных Штатов.