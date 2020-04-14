Доктор Мясников оценил эффективность карантина в борьбе с коронавирусом

Москва, 14 апреля. Введение карантинных мер в России позволило замедлить рост числа зараженных коронавирусной инфекцией. Об этом заявил российский врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «Спасибо, доктор» с Владимиром Соловьевым.

«В обычных условиях один инфицированный заражает коронавирусом троих и более человек. В условиях карантина один инфицированный заражает не более двоих человек. Карантин — это единственный способ замедлить распространение коронавирусной инфекции», — пояснил доктор.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована массовая вспышка пневмонии. Позднее было установлено, что источником эпидемии является новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту количество зараженных во всем мире достигает 1,9 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 119 тысяч человек. Случаи заражения зарегистрированы в большинстве стран мира.

На территории России зарегистрировано более 21 тысячи случаев заражения, 170 человек умерли. Почти 1,7 тысячи человек полностью вылечились и были выписаны из больниц.

С учетом риска распространения коронавирусной инфекции в большинстве регионов РФ введен режим тотальной самоизоляции. Гражданам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты уверены, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавируса. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.