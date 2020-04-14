Доктор Громов рассказал, как не спутать обострение аллергии с коронавирусом

Москва, 14 апреля. Аллергикам нужно строго соблюдать режим самоизоляции в период эпидемии коронавируса, поскольку инфекция очень опасна для этой категории граждан. Об этом рассказал аллерголог-иммунолог и заведующий филиалом столичной Детской городской клинической больницы № 9 им. Г. Н. Сперанского Иван Громов.

По словам врача, на фоне обострения аллергии ослабевает общий иммунитет. Кроме того, у аллергиков воспаляются слизистые, что делает организм более уязвимым перед вирусами. Также Громов отметил, что сейчас набирает обороты сезон поллиноза, симптомы которого можно спутать с признаками ОРВИ.

«При аллергическом рините выделения из носа — прозрачные. В то время как при ОРВИ выделения из носа будут в первые дни прозрачные, а в дальнейшем становятся желто-зеленые», — пояснил эксперт в беседе с «Вечерней Москвой».

Громов рассказал, что при аллергии очень редко повышается температура, и то она не достигает 38 градусов. Для вирусных заболеваний же характерна температура 38–39 градусов. Также при аллергии может наблюдаться зуд задней стенки глотки, но при этом покраснения и боли в горле не будет.

Врач посоветовал людям, страдающим поллинозом, не выходить на улицу в период эпидемии и использовать маску или респиратор. Если все же пришлось выйти, то, вернувшись домой, лучше всего промыть нос и вымыть лицо, пишет «ФедералПресс». Кроме того, Громов рекомендовал принимать антигистаминные препараты, но только после консультации с врачом.

Напомним, первые случаи коронавируса были зарегистрированы в Китае в конце 2019 года. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса, сообщает «Царьград».