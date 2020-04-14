В Удмуртии подтвердились 15 новых случаев заражения коронавирусом

Ижевск, 14 апреля. В Республике Удмуртия подтвердились 15 новых случаев заражения опасной коронавирусной инфекцией, в том числе у 11 человек в закрытой на карантин больнице №1 в Ижевске. Об этом сообщил глава региона Александр Бречалов.

Бречалов сообщил, что наличие коронавирусной инфекции подтвердилось у 11 пациентов и медицинских работников городской клинической больницы №1. Также опасную инфекцию нашли у одного из жителей поселка Яр, который вернулся из Москвы. Еще трое новых зараженных являются жителями Ижевска, передают «АиФ».

Руководитель региона напомнил гражданам о важности неукоснительного соблюдения профилактических мер и призвал горожан избегать мест массового скопления людей.

На сегодняшний день в регионе официально зарегистрировано 42 случая заражения опасной коронавирусной инфекцией. 23 случая произошли за минувшие сутки. Успешно побороли заболевание и были выписаны из медицинских учреждений 4 пациента, 38 зараженных находятся под наблюдением врачей в стационарах.