Абд аль-Рауф Карра: ливийский террорист, потеснивший премьер-министра ПНС

Специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) Аббас Джума рассказывает о создании влиятельнейшей группировки Триполи RADA, ее главаре и том, как группа боевиков заполучила контроль над ливийской столицей.

В разрываемой кризисом Ливии орудует большое количество самых разных группировок. Часть головорезов сконцентрирована в столице, Триполи, и пользуется покровительством так называемого Правительства национального согласия (ПНС) во главе с премьер-министром Файезом Сарраджем. Наиболее опасной группой RADA руководит влиятельный террорист Абд аль-Рауф Карра.

Никто не уважает, но все боятся

Торговля людьми, контрабанда и терроризм — в этом боевикам RADA нет равных. Пару месяцев назад сотрудник суданской разведки рассказал, что местный мухабарат перебрасывал в Ливию, в том числе в группировку RADA, выходцев из «Аль-Каиды»1 (организация запрещена в России). Боевиков вербуют по всей Африке, но большая часть наемников — уроженцы Судана.

Заправляет RADA ливийский салафит по имени Абд аль-Рауф Карра. За более чем девять лет активного участия в криминальных делах и боевых действиях (в Ливии эти процессы беспрерывны и зачастую взаимосвязаны) этот упитанный человек с пышной бородой и тщательно выбритыми усами стал одним из влиятельнейших полевых командиров в Триполи. С самого начала он позиционировал себя и своих людей как стражей порядка, пришедших на смену свергнутой ливийской власти.

И это не просто бравада

Боевики RADA («Силы специального сдерживания») официально входят в состав «Сил защиты Триполи» — части системы МВД Правительства национального согласия (ПНС), базирующейся в ливийской столице. Де-факто же группировка полностью автономна и не подчиняется никаким «официальным» инстанциям, подконтрольным правительству Файеза Сарраджа. В начале 2019 года в этом признался сам министр внутренних дел ПНС Фатхи Башага. По его словам, бюджет МВД полностью контролируется крупными вооруженными группами, которые совершенно никому не подконтрольны и оказывают большое влияние на принятие политических и экономических решений.

Точная дата основания RADA неизвестна. Предположительно, это 2011-2012 годы. Численность группировки — приблизительно от 1500 до 2000 человек. Это третье по боевой силе и четвертое по численности формирование боевиков в Триполи. Изначально оно входило в состав сил, сражавшихся против армии Каддафи (тогда их было порядка 700-800 боевиков). Именно в этот период сформировался костяк будущей RADA. Затем при Высшем комитете безопасности (ВКБ) людей Карры превратили в триполитанских полицейских, наделив их административным ресурсом. Надо сказать, что большинство членов группировки действительно служили в органах до 2011 года и имели серьезный боевой опыт. Название RADA появилось позже, после расформирования ВКБ и учреждения МВД Ливии. Однако в 2018 году указом ПНС группа RADA была распущена, а вместо нее учредили «Силы сдерживания по борьбе с организованной преступностью и терроризмом». Согласно указу, группировка была уже не частью МВД Триполи, а просто связанной с МВД организацией. К тому же обладала финансовой независимостью. Можно сделать вывод, что, помимо всего прочего, ребрендинг нужен был для того, чтобы де-юре закрепить статус RADA и ее лидера как самостоятельного игрока.

Основные районы Триполи, находящиеся под контролем RADA, — это Сук аль-Джумаа (Пятничный рынок) и Айн Зара. Однако боевики Карры были замечены и в таких городах, как Сабрата, Завия, Бенгази, Сирт, Дерна и Звара. Штаб-квартира «радовцев» располагается в международном аэропорту «Митига» (8 км к востоку от центра столицы). Там же находятся частная тюрьма и вербовочный центр, в котором периодически с религиозно-патриотическими лекциями/проповедями выступает сам Абд аль-Рауф Карра.

Краткая биография лидера RADA

40-летний Абд аль-Рауф Карра по прозвищу Шейх-лейтенант родом из Триполи (старый город). Его молодость прошла в районе Сук аль-Джумаа — впоследствии именно люди из этих мест образуют костяк RADA, где за 323 евро в месяц станут выполнять любые приказы начальства.

По некоторым данным, Карра рос в религиозной семье мусульман-суннитов. Сам он утверждает, что принадлежит к салафитам-мадхалитам (в честь салафитского ученого Раби ибн Хади аль-Мадхали). Особенностью этого религиозного культа является беспрекословная, фанатичная лояльность к правительству, даже если оно подвергает народ гонениям и неоправданному насилию (хотя, если гонениям подвергаются именно мусульмане — по религиозному признаку, — мадхалиты могут и восстать). В одном из интервью Карра так и сказал, мол, он не лезет в политику, но занимается исключительно вопросами безопасности. Это, разумеется, не так. Тут нужно принимать во внимание, что занимается он вопросами безопасности не в соответствии со всемирно принятыми нормами, а руководствуясь личными представлениями об этой сфере (о законах, нормах и морали).

В детстве отец Карры отдал его в медресе. Однако религиозную карьеру тот делать не стал и пошел в предпринимательство. А именно в металлургию. Окончательно самоопределиться Абд аль-Рауфу помогла война. В смутное для страны время новоявленный моджахед не только укрепился в намерении стать бизнесменом (товар выбрал высоколиквидный — рабов), но и открыл в себе массу других талантов.

Полицейский, судья, начальник тюрьмы

В 2013-2014 годах организаторские способности Карры удивили даже самых искушенных мерзавцев. А их в посткаддафийской Ливии было немало.

Итак, Абд аль-Рауф Карра рекрутировал сотни бойцов и от имени ислама железной рукой стал наводить свой порядок на выделенной ему территории.

«Наркотики, алкоголь и оружие — самые страшные пороки, с которыми мы боремся», — заявлял в одном из интервью ливиец. И добавлял: «Что вы чувствуете, когда видите, как арестовывают наркоторговцев, передают их в руки правосудия, а через несколько дней они снова появляются со своим товаром на улице? В этой стране нет справедливости, а под защитой находятся только преступники».

Как это ни парадоксально звучит, но террорист Карра говорил чистую правду. Справедливость своих слов он годами доказывает на примере собственной же криминальной деятельности.

Когда в Триполи укрепилась власть ПНС, Карра стал начальником «Митиги» — одной из семи незаконных триполитанских тюрем, в которых, согласно отчетам Госдепа США, распространены такие виды пыток, как: избиения палками, шлангами и ремнями; истязание электрошокером; нанесение ожогов кипящей водой или раскаленным металлом; имитация расстрела. По некоторым данным, в тюрьме находится около 3800 заключенных. В том числе более 300 женщин и детей. В отношении порядка 2500 заключенных до сих пор не проведено расследование.

Зато в «Митиге» регулярно проводятся лекции, на которых вымотанных тюремной жизнью людей заставляют присягать RADA и становиться на путь салафизма (в том виде, в котором его понимает Карра). Известно, что в этом направлении Абд аль-Рауф сотрудничает с самым влиятельным в Ливии салафитским богословом мадхалитского толка Абу Мусабом Мажди Хафалой. Любопытно, что Абу Мусаб считается саудовским ставленником, хотя на официальном уровне Эр-Рияд, как известно, поддерживает фельдмаршала Халифу Хафтара.

В Интернете можно найти профессиональную страничку шейха Хафалы в Facebook. Она всецело посвящена образовательному салафитскому проекту и проходит под рубрикой «Репетитор/преподаватель». А разъезжает от лекции к лекции шейх на бронированной машине с охраной. Это к слову о том, кто предоставляет Карре и его людям идеологическую опору.

В сентябре 2018 года Мажди Хафала при поддержке лидера RADA издал фетву (решение по какому-либо вопросу, выносимое духовным лицом. — Прим. ФАН), согласно которой город Тархуна был объявлен «городом хариджитов» (хариджиты — секта, религиозно-политическое течение, последователи которого убили халифа Али. Если кратко, хариджиты исторически отличаются непримиримостью и особой воинственностью. Хоть они и не считаются неверными, салафиты призывают сражаться с хариджитами, как в свое время с ними сражался Пророк и имам Али. — Прим. ФАН).

Таким образом, шейхи Абу Мусаб и Абд аль-Рауф Карра решили натравить своих последователей на целый населенный пункт. Чем, к слову, были недовольны многие их коллеги в Триполи. Так как чуть ли не треть населения столицы родом именно из Тархуны.

Но вернемся к тюрьме «Митига»

Только Карра решает, кого туда посадить, а кого выпустить. Он в «Митиге» и главный надзиратель, и шариатский судья. Права человека в их западной интерпретации боевик публично отвергает, поэтому статус «враг ислама» в этих местах означает, что ни ООН, ни какая-либо правозащитная организация, ни большие деньги не помогут тебе выбраться из плена.

Так, генпрокурор Ливии на вопрос: «На каком основании задержали российских социологов?» ответил предельно ясно: «Карре виднее».

Источники власти

Нет никаких сомнений в том, что RADA — наиболее влиятельная структура в Триполи. А Карра — один из авторитетнейших боевиков. И все это благодаря стратегически важному пункту, который удерживают головорезы, — единственно работающему международному аэропорту «Митига» в западной части Ливии, через который с 2011 года проходит вся контрабанда оружия для триполитанских сил. Другими словами, контроль над контрабандой делают Абд аль-Рауфа Карру практически неуязвимым. Кроме того, аэропорт «Митига» активно используется Организацией Объединенных Наций, иностранными миссиями и международными организациями. Об этом говорится в последнем докладе генсека ООН «Миссия Организации Объединенных Наций по поддержке в Ливии». То есть от группировки RADA зависит возможность правительства Сарраджа контактировать с международными структурами, благодаря которым с этим правительством ведут диалог в мире.

Началось все, разумеется, не вчера. Когда-то Карра был одним из полевых командиров коалиции «Фаджр» (операция «Фаджр», или «Ливийский рассвет»), о преступлениях которой сообщал СБ ООН в своем докладе от 2015 года.

Группировка Абд аль-Рауфа Карры особо не светилась на поле боя, но работала в тылу, занимаясь переброской контрабандного оружия, доставленного из Судана и ОАЭ в «Митигу». Об этом упоминается и в докладе СБ ООН от 2015 года:

Сейчас происходит то же самое, только с турками и протурецкими боевиками из Сирии, которые разместились на территории RADA.

Контроль над валютой и городскими проектами

Осенью 2018 года Абд аль-Рауф Карра захватил Ливийский международный банк (LFB — Libyan Foreign Bank), предоставляющий услуги по кредитованию не только частному сектору, но и правительственным учреждениям. Важность этого банка для экономики Ливии переоценить невозможно — через него проходят практически все иностранные платежи, а триполитанская власть получает нефтяные доходы.

До этого, в мае 2017 года, Президентский совет Ливии учредил так называемый «Комитет по надзору за столичными проектами». Туда вошли 11 полевых командиров, связанных с МВД ПНС. В обязанности комитета входят контроль над реализацией городских проектов и решение всех возникающих проблем. В том числе и финансового характера. Несложно догадаться, как именно тратятся выделенные из бюджета средства. С учетом того, что никаких проектов в Триполи давно уже не было. Зато существует высочайший уровень преступности и коррупции, а также острая нехватка продовольствия и вещей первой необходимости.

Очевидно, что таким образом премьер-министр Файез Саррадж и его ближайшее окружение (в которое входит и Абд аль-Рауф Карра) осуществляют коррупционные схемы, зарабатывая на триполитанцах миллионы долларов.

Преступления RADA

Самые мерзкие выходки боевиков, о которых говорят и в ООН, и в таких организациях, как Reporters Without Borders, Amnesty International и Human Rights Watch, связаны с похищениями людей и заточением их в тюрьму «Митига». Как показывает практика, делается это в основном ради выкупа. Но иногда и ради мести, и даже просто для удовольствия.

Так, в июле 2017 года боевики RADA схватили редактора одной из триполитанских газет. После продолжительных пыток они получили от его родственников 140 тысяч долларов. В том же году был арестован политический деятель Ибрагим Джадхран вместе со всеми членами его семьи, включая трехмесячного младенца.

А вот что говорится в регулярном докладе генсека ООН «Миссия Организации Объединенных Наций по поддержке в Ливии» от 15 января 2020 года:

«9 октября два журналиста, направлявшиеся на линию фронта для освещения происходящих там боев, попали под обстрел на улице Эль-Азиза в Триполи и получили ранения. 27 августа силами безопасности Правительства национального согласия был арестован и препровожден в тюрьму «Митига» в Триполи телеоператор, где его продержали без предъявления обвинений до 9 сентября…»

В 2016 году СБ ООН сообщал о злоупотреблениях в «Митиге». В частности, фиксировались случаи избиения заключенных.

Годом ранее, 26 августа 2019 года, в докладе описывалась проверка тюрьмы «Митига»:

«МООНПЛ следила за ходом судебной проверки задержанных после опубликования в сентябре 2018 года Президентским советом указов 1301 и 1304, в которых, соответственно, учреждался комитет для проверки задержанных в тюрьме «Митига» и были предусмотрены условия освобождения отдельных задержанных, содержавшихся под стражей сверх срока, оговоренного в законе, и после опубликования Высшим судебным советом указа 129, которым учреждался еще один комитет для рассмотрения дел о произвольном заключении в тюрьме «Митига». Комитеты приступили к рассмотрению дел заключенных, содержавшихся в этой тюрьме, в которой, как считается, находится более 3600 задержанных. По данным следственного отдела Генеральной прокуратуры, проверке были подвергнуты около 800 задержанных, из которых порядка 300 человек были освобождены, а остальные переведены в другие места содержания под стражей».

Очевидно, что люди Карры быстро компенсировали нанесенный им ущерб, так как известно, что тюрьма постоянно пополняется и свободных мест в ней не бывает никогда.

Взятие в плен россиян

Арест Максима Шугалея и его спутника Самера Суэйфана произошел в ночь с 17 на 18 мая 2019 года. Несмотря на активное вмешательство активистов, журналистов, политиков и дипломатов, они до сих пор находятся в ливийском плену. Боевики RADA держат их в тюрьме «Митига» в Триполи — без официальных обвинений и каких-либо надежд на освобождение.

Известно, что россиян много раз пытали и морили голодом. Условия содержания в тюрьме невыносимые — делается все для того, чтобы окончательно сломить и без того морально подавленных людей.

Непонятно, чего именно добиваются бандиты — выкуп не требуют, ничего конкретного на социологов у них нет. Изначально предпринимались попытки шантажировать российскую власть, мол, вы прекращаете поддерживать силы фельдмаршала Халифы Хафтара, а мы выпускаем ваших людей. Но Москва неоднократно указывала, что не поддерживает в Ливии ни одну из сторон, сохраняя нейтралитет.

Ранее из «Митиги» удалось освободить российских моряков, которые провели там три года. Экипаж судна «Теметерон» арестовали в Триполи в июне 2016-го. Это было настоящим пиратским нападением — с ограблением, без предъявления обвинений, предоставления адвокатов и каких-бы то ни было доказательств вины. В интервью ФАН капитан корабля Владимир Текучев рассказал, что из заключенных делали инвалидов:

«Камера 11-12 кв. метров, включая туалет и душ. Помимо меня там было еще 26 человек. Я слышал, что в другие камеры запихивают по 50 человек, и в туалет приходится прорываться с боем. Места катастрофически не хватало, поэтому спали на бетонном полу «вальтами». Также содержится много детей 12-13 лет. Заключенных сильно били. Им рвали связки и стреляли по коленям», — вспоминает Текучев.

Борьба с субкультурами и западным влиянием

3 ноября 2017 года молодчики из RADA совершили налет на выставку комиксов и мультфильмов ComicCon. Было схвачено более 20 организаторов мероприятия, которых обвинили в нарушении закона, запрещающего любую деятельность против ислама и общественной морали. Под раздачу попали и десятки участников и посетителей, которых боевики назвали «кафирами», то есть неверными. Фигурки персонажей популярных американских комиксов и мультфильмов Disney разбили, так как это, по мнению радикалов, ложные идолы, созданные богомерзкими масонами и иллюминатами. Освободили всех только через два месяца, но деньги от продажи билетов боевики оставили себе.

Через несколько месяцев исламисты арестовали молодых людей в кожаных куртках в стиле рок-н-ролл, обвинив их в сатанизме. Затем по инициативе Карры был закрыт корейско-японский киоск, в котором продавали кимоно. Его владельцев обвинили в распространении буддизма. И это лишь несколько примеров из сотен, а может, и тысяч.

Кроме того, RADA — постоянный участник боев против Ливийской национальной армии Хафтара (ЛНА).

Подводя итоги

Еще раз скажем о том, что Абд аль-Рауф Карра не просто самый могущественный контрабандист в Триполи. Террорист держит под личным контролем стратегически важные объекты инфраструктуры и тем самым успешно манипулирует властью. Помимо этого, Карра тесно связан с международной террористической организацией «Аль-Каида». Беря пример с ее лидера Аймана аль-Завахири, ливийский военачальник призывает разрозненные группировки Триполи объединиться против общего врага — Ливийской национальной армии Хафтара. Можно предположить, что именно в этой связи RADA преследует и террористов «Исламского государства»1 (организация запрещена на территории России). Карра неоднократно публично критиковал террористов ИГ1 за издевательства над мусульманами и такфиризм (террористы ИГ не приемлют никого, кто отличается от них. — Прим. ФАН). Однако вступать в ряды «радовцев» игиловцы могут.

Таким образом, за несколько лет Абд аль-Рауф Карра превратился из обыкновенного контрабандиста в теневого хозяина Триполи. И никто не решается этот статус оспаривать. Ведь ничего хорошего из этого никогда не получалось.

Так, именно Карра устранил верховного муфтия Ливии Садыка аль-Гарьяни. 78-летний шейх был известен своей антикаддафийской, а затем и антихафтаровской деятельностью. Он активно поддерживал экстремистов и особенно любил Катар, за что его и прозвали «Муфтий Катара». Однако Саррадж не оценил вклада богослова в дело «революции». И в 2017 году фонд Гарьяни был закрыт, а имущество конфисковано. Шейх бежал в Турцию. И у ПНС не осталось конкурентов в Триполи. Все это стало возможно только благодаря ручным салафитам Карры.

1 Организация запрещена на территории РФ.