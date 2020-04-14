В Госдуме назвали необоснованным ожидаемый рост цен на связь

Санкт-Петербург, 14 апреля. Топ-менеджеры некоторых телекоммуникационных компаний предрекли рост цен на связь в России на 15-20%.

Операторы объясняют это убытками, вызванными эпидемией коронавируса, хотя рост цен в условиях вынужденной самоизоляции россиян, когда спрос на Интернет и мобильную связь резко возрос, многим видится попыткой нажиться на проблеме.

Аналогичного мнения придерживается депутат Госдумы Владимир Гутенев, который полагает, что столь резкий скачок тарифов не может иметь экономического обоснования даже если бы рост цен объяснялся заменой оборудования при переходе на 5G.

«Здесь нужно смотреть, возникает ли проблема, связанная с пропускной способностью существующих сетей. При переходе на 5G нужны новые инвестиции, для получения которых надо увеличить тарифы, но не на 15-20%», — отметил он, выступая на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».

Парламентарий не исключил возможности получения помощи от государства. Российские власти в теории могут добиться предоставления компаниям беспроцентных кредитов, но только при условии, что тарифы меняться не будут.

Напомним, что эпидемия коронавируса, которая в начале этого года охватила мир, нанесла серьезный удар по всей мировой экономике. Многим странам пришлось закрыть границы, остановить производства и отменить ряд международных мероприятий из соображений карантина. По мнению экономиста банковской компании Citigroup Кэтрин Ман, мировая экономика суммарно потеряет более 5 трлн долларов из-за коронавируса в ближайшие два года.

Сопоставимый прогноз дают специалисты из банка JPMorgan Chase. Они полагают, что коронавирус обойдется миру в 5,5 трлн долларов. При этом в развитых странах экономический спад будет сопоставим с кризисом 2008 и 1975 годов.