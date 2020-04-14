Джугурда рассказал о предложении журналистов запустить фейк о коронавирусе у его жены

Москва, 14 апреля. Российский актер Никита Джигурда рассказал, что получил предложение от журналистов сообщить о коронавирусе у его жены, спортсменки Марины Анисиной.

По словам актера, он получил предложение «участвовать в лохотроне» и объявить, что у Анисиной выявили коронавирус. За это Джигурде даже предлагали деньги.

«Грубый цинизм редакторов и их бесстыдство, увы, зашкаливают», — написал он в Instagram.

Джигурда отказался от предложения запустить фейк. Однако через пару дней началась волна «признаний» знаменитостей в том, что они переболели коронавирусом.

«Простым, наивным людям трудно в это поверить. Но я знаю всю эту фабрику фейков изнутри», — добавил Джигурда.

Вспышка коронавирусной инфекции нового типа произошла в декабре 2019 года в китайском городе Ухань.11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию COVID-2019 во всем мире.

По данным на 14 апреля, за последние сутки в РФ выявили 2774 новых заразившихся коронавирусом. Число заболевших в стране достигло 21 102. За минувшие сутки 22 человека с COVID-19 скончались, 224 пациента выздоровели. За весь период зарегистрировано 170 летальных исходов, выздоровели 1694 человека.

Ранее певец Стас Михайлов рассказал, что переболел коронавирусом. Тест на COVID-2019 показал положительный результат. Михайлов рассказал, что получил большое количество сообщений о том, что люди обращались в больницу и их пневмонии оказывались коронавирусом.