الفساد في سوريا يؤدي إلى "تأثير الدومينو" وانقطاع واسع لخدمات الاتصالات

اليوم تم تعطيل مشتركي شركة الاتصالات السورية "سيرياتيل" عن خدمات الاتصالات الخلوية والإنترنت. ويرجع ذلك إلى الانقطاعات المستمرة في سوريا نتيجة توقف العمل على حقول الغاز.

لم يكن الاشتراك في "سيرياتيل" متاحًا في عدة مناطق في سوريا ، بما في ذلك في دمشق واللاذقية ودرعا وحمص من حوالي الساعة 7 - 11. واعتذرت الشركة للمشتركين على صفحتها على الفيسبوك مشيرة إلى "مشاكل فنية".

زبائننا الكرام: نعتذر عن الانقطاع الجزئي الحاصل على شبكتنا نتيجة عطلٍ تقني، الفريق التقني يقوم بحل المشكلة. نشكر تفهمكم. Gepostet von ‎Syriatel سيريتل‎ am Dienstag, 14. April 2020

ورد المئات من المشتركين في التعليقات على بيان الشركة. يشكو المستخدمون أن انقطاع خدمات الاتصالات يعطل عملهم ويعتزم البعض المطالبة بالتعويض. ولا يستطيع الكثير منهم الاتصال بخدمة الدعم الفني. ولم يعد الاتصال إلى عدد من المناطق ، مثلا إلى القامشلي‎.

وفقًا لنظام المراقبة عبر الإنترنت للتغطية الخلوية ، لا تتوفر حاليًا تغطية "سيرياتيل" إلا في عدد من المدن الكبرى في سوريا. وضع مماثل مع شركة الاتصالات الخلوية الثانية في سوريا MTN.

ينتمي شركة "سيرياتيل" إلى ابن خال الرئيس بشار الأسد ، أغنى رجل أعمال في سوريا ، رامي مخلوف ، وتقدر ثروته بـ 5 مليارات دولار. بفضل رعاة من دمشق ، أصبحت "سيرياتيل" أكبر شركة لخدمات الاتصالات في البلاد وتعتمد الحياة الطبيعية لملايين السوريين على استقرار عملها.

وبحسب خبراء في مجال الاتصالات ، أدى الانخفاض الحاد في إمدادات الطاقة بقرار من وزارة الطاقة السورية إلى انقطاع خدمات الاتصالات الخلوية والإنترنت في سوريا. تعمل البطاريات القابلة لإعادة الشحن التي تدعم الأداء المستقل للأبراج الخلوية لمدة ساعتين او أربع ساعات ، اعتمادًا على الحمل على الشبكة الخلوية. "المشاكل التقنية" التي تشتكي منها شركة "سيرياتيل" سببها نقص الكهرباء.

وكان السبب الرسمي لانخفاض إمدادات الكهرباء هو وقف استخراج الغاز الطبيعي في حقلي حيان والشاعر. وكان سبب التوقف ايضا الاخبار المزيفة حول استيلاء الإرهابيي تنظيم "داعش" لمدينة السخنة الواقعة في منطقة حول هؤلاء الحقول. وقد دحض مصادر في سوريا هذه الزائفة.

السبب الحقيقي لانقطاع الكهرباء في سوريا هو الفساد. في عام 2019 ، أعادت حكومة عماد خميس توقيع عقود توريد الكهرباء الى لبنان. ولهذا السبب ، تم تخفيض كمية الكهرباء الموردة للمواطنين السوريين.

لم فقط تحرم مخططات الفساد السوريين من الكهرباء ، بل تسببت أيضًا في "تأثير الدومينو"ما تؤدي إلى انقطاع خدمات الاتصالات الخلوية ، مما قد يؤدي لاحقًا إلى ضربة جديدة للاقتصاد السوري.