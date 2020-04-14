Доктор Мясников оценил риск заражения коронавирусом через товары из интернет-магазинов

Москва, 14 апреля. Российский врач и телеведущий Александр Мясников оценил риск заражения коронавирусом при получении товаров, приобретенных в интернет-магазине.

«На самом деле вероятность заражения крайне мала. Даже если вы взяли вещь, а потом помыли руки, то вы не заразитесь. Воздушно-капельный путь является ключевым способом распространения коронавирусной инфекции», — сказал Мясников в эфире программы «Спасибо, доктор» с Владимиром Соловьевым.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань началась масштабная эпидемия пневмонии. Позднее стало известно, что возбудителем заболевания стал новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время число зараженных во всем мире достигает 1,9 миллиона человек. От коронавируса погибло более 119 тысяч человек. Случаи заражения зафиксированы в большинстве стран мира.

В России зафиксировано более 21 тысячи случаев заражения, 170 человек скончались. Почти 1,7 тысячи человек полностью выздоровели, после чего были выписаны из больниц.

В связи с риском распространения коронавируса в некоторых регионах России введен режим тотальной самоизоляции. Россиянам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты уверены, что власти США причастны к созданию и распространению коронавирусной инфекции. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», найденные на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.