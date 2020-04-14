Агент Малкина рассказал, как игрок проводит время в изоляции

Москва, 14 апреля. Российский хоккеист Евгений Малкин, выступающий за «Питтсбург Пингвинз», проводит время на карантине, изолировавшись на острове в Майами. Об этом рассказал агент игрока Геннадий Ушаков.

По словам представителя Малкина, спортсмен продолжает тренироваться и следить за своей физической формой.

«Он сейчас в Майами, он живет не в городе, а на острове. <…> У них спокойная ситуация, ходит паром. Стараются выполнять все предписания: не собираться группами, держать дистанцию», — пояснил Ушаков.

Сезон в НХЛ был приостановлен 12 марта из-за нарастающей в США эпидемии COVID-19. До отмены соревнований Малкин находился на пике формы. Кроме того, российский хоккеист имел хорошие показатели по набранным очкам.

«Не могу сказать, насколько помогает тренерский штаб, но знаю, что у него есть свой комплекс упражнений, которые он выполняет. У него в клубе очень хорошие специалисты по физической подготовке, вполне возможно они ему подсказывают», — сообщил агент игрока.

Ранее стало известно о кончине от коронавируса бывшего члена сборной Швейцарии по хоккею Роджера Шаппо. В момент смерти игроку было 80 лет, передает телеканал «360».

Как сообщает «Ридус», в связи с пандемией коронавируса отменен чемпионат мира по хоккею. Турнир должен был пройти в мае в Швейцарии.