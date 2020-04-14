Соловьев готов оплатить психиатра «больному» Уткину

Москва, 14 апреля. Телеведущий Владимир Соловьев заявил о готовности оплатить спортивному комментатору Василию Уткину хорошего психиатра. Звезда телеканала «Россия 1» отметил, что у него нет конфликта с коллегой.

Журналисты устроили в социальной сети Twitter словесную перепалку, опубликовав публикации с оскорбительными высказываниями в адрес друг друга.

Соловьев подчеркнул, что у него никакого конфликта с Уткиным не было. Однако он в очередной раз указал, что спортивный комментатор больной человек, которому нужно лечиться.

При этом Соловьев напомнил, что блогер несколько раз официально говорил о своих визитах к психиатру. Журналист считает, что по тому, как говорит и пишет Уткин, очевидно, что ему нужна профессиональная психологическая помощь.

«По тому, что он пишет и как разговаривает, очевидно, что ему нужна профессиональная помощь. Поэтому я готов даже оплатить ему хорошего психиатра», — сказал Соловьев беседе с изданием «НьюИнформ».

Он также прокомментировал обвинения в адрес Уткина от блогера Илиаса Меркури, который заявил об угрозах со стороны комментатора. По мнению Соловьева, эта шутка. Телеведущий также сомневается в способности Уткина угрожать кому-либо в том состоянии, в котором он сейчас находится.