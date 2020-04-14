Власти Архангельска изменили список организаций, которые могут работать в период карантина

Архангельск, 14 апреля. В Архангельске вернулись к работе салоны красоты и производители медицинских изделий. Правительство области сегодня внесло изменения в перечень организаций, которым разрешено работать в период самоизоляции.

Список пополнился предприятиями, осуществляющими востребованные людьми бытовые услуги. Среди них парикмахерские и салоны красоты, фотоателье, химчистки, изготовители ключей и операторы техосмотра и техпомощи на дорогах. Кроме того, к работе вернулись компании, организации, осуществляющие производство медицинских изделий. Продолжают работать системообразующие предприятия области.

Заместитель председателя областного собрания депутатов Александр Дятлов отметил, что это позволит не только пополнить бюджет региона, но и удовлетворит реальные потребности жителей области.