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ЛНА успешно отражает атаки террористов ПНС в окрестностях Триполи

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ЛНА успешно отражает атаки террористов ПНС в окрестностях Триполи

Триполи, 14 марта. Боевики незаконных вооруженных формирований так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии продолжают провокации против Ливийской национальной армии (ЛНА), обстреливая позиции сил фельдмаршала Халифы Хафтара. Также из-за действий террористов Файеза Сарраджа зачастую страдает мирное ливийское население.

Преступления боевиков ПНС вынуждают ливийскую армию жестко пресекать регулярные атаки со стороны бандитских группировок, захвативших Триполи и его окрестности. Так, ВВС ЛНА нанесли авиаудар южнее авиационной базы Аль-Ватыя по колонне террористов, в которой насчитывалось 23 автомобиля. За счет этого удалось уничтожить два десятка транспортных средств бандитов. Также аккаунт Отдела информации в соцсети Facebook сообщил о том, что истребители сил Халифы Хафтара активно пресекают продвижение колонн протурецких группировок ПНС в районе авиабазы.

ЛНА успешно отражает атаки террористов ПНС в окрестностях Триполи

Кроме того, пользователи социальных сетей отмечают продолжающиеся атаки боевиков ПНС на позиции ЛНА вблизи мечети Абу аш-Шамаль в Абу Салиме. В этом же районе южнее ливийской столицы военнослужащие ЛНА в ходе операции по предотвращению провокаций задержали семь сирийских наемников марионеточного «правительства» Сарраджа, привезенных в Ливию Турцией из Идлиба. Еще в Триполи одно из подразделений ливийской армии захватило лидера джихадисткой группировки «Лива Султан Мурад».

ЛНА успешно отражает атаки террористов ПНС в окрестностях Триполи

Еще сообщается о нападении террористических группировок ПНС на позиции ЛНА вблизи Кастельверде, однако солдаты 9-й бригады ливийской армии успешно отразили атаку противника на этом направлении. Стало известно, что боевики «Ополчения Аз-Завии» взяли штурмом больницу в городе Сабрата, расположенному к западу от Триполи, и убили всех раненых солдат ЛНА, находившихся в медицинском учреждении. Также террористы ПНС врываются в дома местных жителей.

Очередной турецкий беспилотный летательный аппарат (БПЛА) был сбит силами противовоздушной обороны Ливийской национальной армии в районе дороги Аль-Ахья Аль-Баррия. Также сегодня ПВО ЛНА уничтожило самолет Миг-23 в районе базы Аль-Ватыя, принадлежавший боевикам ПНС.

ЛНА успешно отражает атаки террористов ПНС в окрестностях Триполи

В городе Сурман в результате вчерашней атаки на населенный пункт бандформирований ПНС погиб наблюдатель Комиссии по вопросам образования Мухаммад Абу Касем Али Аббас. Об этом сообщило на своей официальной странице в Facebook министерство образования Восточного правительства Ливии.

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