Бортник рассказал, как коронавирус поможет Украине набрать долгов

Киев,14 апреля. Эпидемия коронавирусной инфекции в стране поможет украинским политикам запустить процесс передела государственного бюджета. Об этом заявил директор Украинского института политики Руслан Бортник.

Бортник отметил, что структуру бюджета стали менять после отставки премьер-министра страны Алексея Гончарука и руководителя офиса президента Украины Андрея Богдана. Он уверен, что вспышка опасной коронавирусной инфекции стала удобным прикрытием для того, чтобы переделать главный финансовый документ государства. За осуществлением этого процесса стоят новый глава правительства Денис Шмыгаль и руководитель офиса президента Андрей Ермак.

Эксперт подчеркнул, что никто в Украине даже представить не может, как будут разворачиваться события с коронавирусом в будущем. Такая же неопределенность царит и в экономическом секторе страны, передает РИА SM News.

«Но бюджет борьбы с коронавирусом уже составил 65 миллиардов гривен, а дефицит увеличили более чем на 200 миллиардов, которые надо одолжить – в этом главный смысл. Издержки – более чем 82 миллиарда», — рассказал Бортник.

Политолог сравнил большую часть депутатского корпуса страны с «мышами, которые пытаются таскать крохи из-под стола у хозяев».

«Всегда думал, что «секвестр» – это, прежде всего, урезание расходов, а не доходов и попытки взять в долг побольше», — подытожил Бортник.

Напомним, что Верховная рада Украины одобрила закон об изменениях в бюджет Украины на 2020 год. Документом предусмотрено выделение 2,4 миллиарда гривен для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.