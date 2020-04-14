В ДНР обвинили Зеленского в политике уничтожения Донбасса

Киев не хочет и не может заставить украинские вооруженные формирования прекратить обстрелы Донбасса. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявил депутат Народного совета Донецкой Народной Республики Владислав Бердичевский.

Обстрелы ВСУ

Вооруженные силы Украины обстреляли поселок Старомихайловка на западе Донецка, в результате шесть домов были повреждены. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Украинская армия в утренние часы открывала огонь из БМП. Пострадали дома на улицах Чкалова, Октябрьская, Ивана Марченко, Днепропетровской. К счастью, жертв и пострадавших нет.

БМП украинской армии осуществило 20 выстрелов по жилым районам. Оперативная группа представительства отправилась на место происшествия, чтобы уточнить последствия обстрела.

Политика уничтожения Донбасса

Как отметил Владислав Бердичевский, президент Украины Владимир Зеленский говорит о том, что разведение сил помогло уменьшить обстрелы.

«Однако недавние события в Горловке (циничный обстрел с беспилотника мирных жителей) наглядно демонстрирует, что новый президент продолжает политику уничтожения Донбасса. Он не хочет и не может заставить украинские вооруженные формирования прекратить обстрелы. Он слабый, подконтрольный Западу и США марионеточный персонаж. Кукла, которая просто делает то, что ему говорят», — считает Владислав Бердичевский.

По мнению политика ДНР, «никакие договоренности с таким «лидером» не могут иметь гарантий исполнения». Бердичевский назвал Зеленского пустышкой, «которая просто озвучивает реплики своих хозяев».

«Пока у власти этот президент и эта команда — мира в Донбассе не будет. Он его обеспечить не способен, а праворадикалам мир не нужен. Украине нужно полное переформатирование власти. Но пока они не сломают американские рычаги, которые управляют всей украинской действительностью, в Донбассе мира не будет, как, впрочем, и на Украине не будет ничего хорошего», — заключил Владислав Бердичевский.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с антиконституционным государственным переворотом, который произошел в стране.