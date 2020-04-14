Москва, 14 апреля. Знания курсантов военной истории проверили в онлайн-режиме — в таком формате впервые прошла всеармейская олимпиада, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

Всеармейская олимпиада по военной истории впервые прошла в онлайн-режиме и собрала 40 команд из 32 учебных заведений. Как пояснил начальник Главного управления кадров Министерства обороны России генерал-полковник Виктор Горемыкин, такой формат состязаний связан с профилактическими мерами, которые необходимы, чтобы избежать риска распространения коронавируса.

«В нашей олимпиаде принимают участие команды всех высших военно-учебных заведений Минобороны России. Это еще раз подтверждает, что никакие обстоятельства не могут помешать военнослужащим выполнять свои обязанности, а вам, курсантам, – учиться и получать новые знания», — отметил начальник Главного управления кадров.

В этом году всеармейская олимпиада посвящена 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне, и состоит из трех блоков конкурсных заданий. Первый посвящен тематике Великой Отечественной войны, второй — военной истории периода деятельности А.В. Суворова, а третья часть вопросов выявляла знания курсантов в военной географии.

Всего участникам интеллектуального состязания предстояло решить 60 вопросов за 80 минут.

Виктор Горемыкин выразил уверенность, что уровень подготовки участников олимпиады покажет не только уровень знаний воспитанников, но и «твердую волю сохранять святые страницы исторической памяти народа, противостоять любым попыткам исказить и дискредитировать прошлое».

Все работы курсантов передадут в Главное управление кадров Минобороны России. Там и подведут итоги интеллектуального состязания.

В прошлом году олимпиада была посвящена событиям 1944 года — года решающих побед Красной армии в Великой Отечественной войне. В ходе трех туров интеллектуальной борьбы выявляли лучших знатоков военной истории по шести номинациям: «Военная история и военные историки»; «По страницам военных мемуаров»; «У войны не женское лицо»; «За воинскую доблесть»; «Оружие Победы»; «На дипломатическом фронте 1944 года».