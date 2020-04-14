ПНС отправило на захват Сабраты и Сурмана террористов ИГИЛ и торговцев людьми

Триполи,14 апреля. Главарь так называемого правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж поприветствовал захват своими незаконными вооруженными формированиями двух населенных пунктов Сабраты и Сурмана западнее Триполи. Также он отметил заслуги одного из полевых командиров Омара Абдула Джалила и его бандитов, назвав их «освободителями».

Стоит отметить, что среди членов бандформирований ПНС, принимавших участие в атаке на прибрежные ливийские города, были бывшие джихадисты из запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»1 (ИГИЛ1). Террористы успели похвастать захватом двух ливийских населенных пунктов в социальных сетях, выложив снимки и видеоролик, снятые рядом с тюрьмой Сабраты, что доказывает их непосредственное участие в атаке на позиции сил фельдмаршала Халифы Хафтара в этих районах.

Так, на полученных фотографиях и видео из оккупированной Сабраты можно увидеть находящегося в международном розыске Абд аль-Рахмана Милада по прозвищу «Аль-Биджи», полевого командира «сил безопасности» ПНС Абдала Трабелси, а также главаря группировки «Ансар аш-Шариа» (связана с запрещенным в РФ террористической организацией ИГИЛ, на данный момент распущена) Фараджа Шаку, террористов Ибрагима аль-Амму ад-Дэббэши , Абдельрахмана аль-Биджу и Мухаммада Кашлафа, известных тем, что они занимались торговлей людьми. Еще среди всех этих преступников находился сирийский наемник Сейф Абу Бакр, возглавляющий группировку «Фасылят Хамзат».

Кроме того, судя по видеозаписи, сделанной в пустой тюрьме города Сабраты, можно сказать, что напавшие на город джихадисты ПНС освободили всех преступников, которые содержались там. Очевидно, что теперь они пополнят ряды бандформирований Файеза Сарраджа. На фотографиях можно увидеть еще одного боевика оккупационного режима в Триполи — Тагира Карабули, возглавлявшего так называемый совет Сабраты, который якобы был распущен главарем ПНС еще в 2017 году. Карабули, как и все вышеперечисленные, связаны с террористическими организациями, помимо прочего, он сотрудничал с контрабандистами из банды Ахмада Дабаши.

Таким образом, в нападении на Сабрату и Сурман принимали непосредственное участие боевики, находящиеся в международном розыске и занимавшиеся работорговлей. Этих людей Саррадж теперь называет «освободителями». Это в очередной раз доказывает, что все его марионеточное правительство состоит из террористов и бандитов и не заинтересовано в проблемах ливийского народа.

Напомним, накануне бандитские группировки ПНС захватили ряд прибрежных населенных пунктов к западу от ливийской столицы в направлении Туниса. Любопытно, что на текущий момент большую часть сил Сарраджа составляют те банды, преступники, связанные с «Аль-Каидой»1 (террористическая организация, запрещена в РФ) и контрабандисты, с которыми он якобы пытался бороться в 2017 году, создавая оперативный штаб по борьбе с ИГИЛ в Сабрате. Теперь все те, кто похищал и продавал ливийцев, грабил и сжигал десятки домов, являются «героями», по мнению главаря ПНС.

1 Организация запрещена на территории РФ.