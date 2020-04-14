Жириновский рассказал, как все трогать и не заразиться коронавирусом

Москва, 14 апреля. Лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский дал универсальный рецепт профилактики коронавируса. Политик посоветовал россиянам по возможности не выходить на улицу, но если выйти необходимо, то обязательно надеть маску и перчатки.

«Ходить меньше надо, на улице вся зараза. Если вы думаете, что человек прошел и он не заразный, не заблуждайтесь. Он уже выдыхает заразный воздух. Мельчайшие частицы вирусов вокруг вас везде! Поэтому везде надевайте маску и перчатки», — заявил глава ЛДПР, выступая на телеканале «Россия-24».

Примечательно, что сам лидер либерал-демократов, отвечая на вопрос журналиста, говорил со спущенной маской. Впрочем, это может объясняться нежеланием испортить качество звука записи.

Вспышка коронавируса впервые произошла в конце прошлого года в Китае. Предположительно источником инфекции были летучие мыши, которых в КНР принято употреблять в пищу. Ученые полагают, что вирус мутировал в этих животных и стал опасным для человека.

Небывалая скорость распространения заразы, которая за несколько месяцев спровоцировала мировую пандемию, объясняется несколькими факторами: отсутствием иммунитета к новому типу коронавируса, отсутствием вакцины, высоким уровнем глобализации, поздним реагированием многих стран на угрозу и трудностью диагностики. Заболевание имеет симптомы обычной простуды, а в некоторых случаях и вовсе протекает без симптомов.