Военкор Блохин рассказал об опасности дезинфекторов и бесполезности масок

Москва, 14 апреля. Военный корреспондент Олег Блохин предупредил о скрытой опасности, которую таят в себе дезинфицирующие средства, а также объяснил, почему здоровым людям не стоит носить маски и перчатки.

Пост с развенчанием мифов о пользе этих средств защиты Блохин опубликовал в своем Telegram-канале. Он объяснил, что рассуждает на эти темы не как «диванный вирусолог», а как человек, имеющий медицинское образование.

Говоря о масках, военкор объяснил, что они работают только «на выход» или на очень короткий промежуток времени, то есть если человеку на маску попадет зараженная слюна с вирусом, есть почти стопроцентная вероятность того, что он ее вдохнет.

«Маски нужны только врачам с их интенсивной сменой и зараженным, чтобы вирус не выплевывался из зараженных губ», — подчеркнул он.

По его словам, если бы студент мединститута «ляпнул», что ношение перчаток и обработка рук спиртом во времена легочной инфекции обязательны, то сразу пошел бы на пересдачу. Блохин добавил, что его возмущают то, как выпускники медвузов позируют в перчатках в магазинах, тем самым позоря свое медобразование.

«Вирус попадает в организм при контакте со слизистой, а не с кожей! У кожи очень мощный защитный барьер, она для того и нужна. И спиртом вы его убиваете», — объяснил Блохин.

Он уточнил, что грязными руками, конечно, не надо лезть в рот и ковырять в носу.

«Перед тем как это делать, руки надо мыть. Но это же с малолетства известно!» — добавил он.

Таким образом, по словам Блохина, ношение масок и перчаток, а также протирание рук спиртом, не поможет защититься, а только уничтожит нормальную микрофлору кожи, «открывая уже новые ворота для других заболеваний».