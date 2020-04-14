Депутат Гутенев призвал финансово помогать попавшим в тяжелую ситуацию россиянам и бизнесу

Санкт-Петербург, 14 апреля. Основной объем помощи будет направлен на восстановление экономики, заявил депутат Государственной думы России Владимир Гутенев в ходе пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот», передает корреспондент Федерального агентства новостей. Политик призвал финансово помогать попавшим в тяжелую ситуацию россиянам и бизнесу.

Говоря о росте и снижении цен в России, парламентарий отметил, что различных сегментах разная конъюнктура. Он указал, что в последние годы Россия стала себя сама обеспечивать продуктами питания. Однако переизбытка на продуктовом рынке депутат не видит.

«Наша статистика показывает, что торговый ритейл живет неплохо, но ему тоже нужно помогать, но я бы, прежде всего, даже говорил не о том, какая помощь нужна сегодня. Сегодня помощь нужна в основном тем людям, попавшим в тяжелую жизненную ситуацию или малому и среднему бизнесу, самозанятым», — сказал Гутенев.

По его словам, основной объем помощи будет направлен на восстановление, после кризиса и анализа всех последствий нужно будет основную массу финансовых ресурсов направлять на поддержку в различных формах.