Гутенев заявил о неизбежности роста цен в условиях пандемии коронавируса

Москва, 14 апреля. Рост цен в условиях пандемии коронавируса неизбежен. Об этом заявил депутат Госдумы Владимир Гутенев, выступая в онлайн-эфире Медиагруппы «Патриот», передает корреспондент Федерального агентства новостей.

По его словам, парламентарии уже обсуждали повышение цен на пленарном заседании и совете Думы.

«Цены ожидают некоторые изменения, рост цен неизбежен, он происходит всегда. И даже попытка Центробанка привести инфляцию к величине 4 и ниже процентов говорит о том, что мы живем в инфекционной среде», — отметил Гутенев.

Особенно рост цен коснется импортных товаров. Депутат считает, что продукция, завезенная официальными дилерами, не сильно вырастет в цене, однако товары, поставленные иными бизнес-структурами, вероятно, подорожают.

«Там будет более жесткая привязка к рублю-доллару и будут закладываться большие риски — там будет большой рост», — предполагает парламентарий.

Он также добавил, что подорожание услуг маловероятно, это возможно только если предприятие сильно зависит от импортных поставок.

Ранее эксперты телекоммуникационной отрасли спрогнозировали рост цен на услуги проводной связи. Стоимость широкополосного доступа в Интернет может вырасти на 10-15%. Повышение тарифов ожидает большая часть участников рынка связи, передает Ura.ru.