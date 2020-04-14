Песков рассказал о здоровье Путина

Москва, 14 апреля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, как чувствует себя российский лидер Владимир Путин в период эпидемии коронавируса.

«Все нормально. Только что завершилось совещание по экономвопросам», — сообщил Песков РИА Новости.

Ранее Владимир Путин принял участие во встрече членов Высшего Евразийского экономического совета (ЕАЭС), прошедшей в режиме видеоконференции. Глава государства заявил о необходимости принятия экстраординарных мер для остановки распространения коронавируса, пишет «Взгляд».

Ранее Дмитрий Песков уже неоднократно рассказывал о самочувствии Путина. Так, 11 апреля в интервью на Первом канале пресс-секретарь президента назвал здоровье главы государства отменным, отметив, что это подтверждается рабочим графиком Путина, пишет РИАМО. Кроме того, ранее Песков заявлял, что российский лидер проходит тестирование на коронавирус настолько регулярно, насколько это считает целесообразным врач, сообщает «Дейта».

Напомним, первые случаи коронавируса были зарегистрированы в китайском городе Ухань в конце 2019 года. 11 марта ВОЗ объявила пандемию COVID-19.

По данным на 14 апреля, в России насчитывается 21102 случая заражения коронавирусом. 1694 человека уже выздоровели, а число летальных исходов составляет 170.