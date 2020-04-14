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В Минздраве назвали расстояние, на котором передается коронавирус

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В Минздраве назвали расстояние, на котором передается коронавирус

Москва, 14 апреля. Коронавирус может передаваться на расстоянии четырех метров. Об этом во вторник сообщил главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико, ссылаясь на данные Центра по предупреждению и контролю заболеваний США (CDC).

«Специалисты CDC провели такие исследования для Всемирной организации здравоохранения, что он может передаваться на четыре метра», — отметил Брико, выступая в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, в аэрозоли вирус может жить от 30 минут до 2 часов, а на поверхности предметов — до нескольких дней. Это делает инфекции опаснее, поскольку заразиться человек может как при контакте, так и воздушно-капельным путем. Аналогичная особенность есть у возбудителя гриппа, однако она проявляется в меньшей степени, чем у коронавируса. 

Отметим, что новые данные о природе SARS-CoV-2 обесценивают ранее распространенные рекомендации соблюдать социальное расстояние в 1,5 метра.

Вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Очагами заболевания на сегодняшний день являются США, Испания, Италия, Германия, Франция и Китай. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии. Специалисты ВОЗ советуют всем почаще мыть руки и по возможности не выходить на улицу.

Во многих российских регионах был объявлен режим полной самоизоляции, при котором выход на улицу допускается только в случае крайней необходимости — для того, чтобы сходить в магазин, выбросить мусор или погулять с собакой. 

В Минздраве назвали расстояние, на котором передается коронавирус

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