Госдума определила дату окончания Второй мировой войны

Москва, 14 апреля. Госдума перенесла дату окончания Второй мировой войны со 2 на 3 сентября. Закон об изменениях в списке Дней воинской славы и памятных дат был принят на заседании во вторник.

Автором законопроекта была подготовлен группа парламентариев во главе с председателем Комитета по обороне Владимиром Шамановым. В пояснительной записке, опубликованной на сайте ГД, уточняется, что датой окончания Второй мировой войны должно быть именно 3 сентября, потому что решающий вклад в ее завершение внесла именно победа Советского Союза на Японией. В документе подчеркивается, что принятие этого закона было важно для сохранения исторической справедливости.

Напомним, советско-японская война или «вторая русско-японская война» была объявлена 8 августа 1945 года и завершилась победой советской армии и подписанием Акта о капитуляции Японии.