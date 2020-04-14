Карасин назвал восстановлением справедливости перенос дня окончания Второй мировой

Перенос дня окончания Второй мировой войны со 2 на 3 сентября является данью памяти всем воевавшим на Дальнем Востоке и восстановлением исторической справедливости. Об этом Федеральному агентству новостей заявил сенатор Григорий Карасин.

Соответствующий закон 14 апреля приняла Госдума. Согласно изменениям, днем окончания Второй мировой войны будет считаться 3 сентября. Действующая дата упраздняется.

«Формулировка «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» символизирует переход от состояния войны к миру, поиску путей мирного сосуществования и сотрудничества», — говорится в документе.

Корреспонденту ФАН удалось пообщаться с одним из авторов поправок в закон — первым зампредом комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Григорием Карасиным, который пояснил, что в юбилейный год 75-летия Великой Победы необходимо «восстановить историческую справедливость для наших ветеранов и фронтовиков».

«Если говорить кратко, то День победы у нас один – 9 мая 1945 года. А 3 сентября 1945 года указом президиума Верховного совета СССР было объявлено днем победы [над Японией]. По разным причинам эта дата была перенесена на 2 сентября, — объяснил Карасин в комментарии ФАН. — Вот уже несколько десятилетий ветераны войны просили восстановить справедливость и перенести дату окончания Второй мировой войны на третье сентября, а также поднять статус этой даты. До сегодняшнего дня она числится в качестве памятной даты. А наша идея состоит в том, чтобы сделать эту дату днем воинской славы, что намного выше [по статусу]».

Сенатор уверен, что внесение поправок — это оптимальный вариант, чтобы отдать должное 1,8 млн людей, которые были награждены медалью за победу над Японией.

«На обратной ее стороне стояла дата 3 сентября 1945 года. Это дань памяти тем, кто воевал на Дальнем Востоке и получил медаль. По-моему, это должны встретить с большим воодушевлением ветераны, кто еще жив, а также сыновья, к которым отношусь я сам», — добавил член Совфеда.

Ранее российский депутат Александр Шерин предложил сделать праздником день капитуляции Японии 2 сентября 1945 года.

Напомним, 2 сентября 1945 года Япония, участвовавшая во Второй мировой войне на стороне Германии, подписала Акт о безоговорочной капитуляции и приняла условия Потсдамской декларации. Согласно данному документу, Южные Курилы — острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи — перешли СССР.