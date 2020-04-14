Корреспондент Федерального агентства новостей, соблюдая все меры предосторожности, проехал от окраины до центра атакуемой коронавирусом российской столицы.

С 13 апреля в Москве введен режим цифровых пропусков, а к 15-му — ни один житель столицы не сможет появиться на ее улицах, не будучи обладателем такого электронного документа. Его наличие касается пока только тех, кто вынужден ездить на работу, пользуясь личным и общественным транспортом, но в будущем возможны и более жесткие меры. Вплоть до необходимости иметь пропуск для передвижения даже в пределах одного района. Не хочется быть пессимистом, но при нынешней динамике развития эпидемии в Москве подобный сценарий не выглядит слишком уж фантастическим.

Поэтому я, вооружившись маской и, конечно же, журналистским удостоверением, решил самостоятельно проехаться до центра столицы и убедиться в том, что город в условиях эпидемического карантина продолжает жить.

Ну, а начать свое маленькое путешествие к центру Москвы я решил от станции метро «Некрасовка» — это Люберцы — чтобы доехать до Манежной площади и заодно посмотреть, что происходит в Московском метрополитене.

Метро встретило непривычным отсутствием пассажиров. Буквально несколько человек в обязательных масках, соблюдая «социальную дистанцию», ехали по своим делам. Странно, но полиции тоже почти не было видно. Так что знаменитый на весь мир метрополитен предстал передо мной в виде довольно безлюдного места.

Поднявшись на поверхность на станции «Таганская», одноименную площадь я обнаружил необычно просторной и, мягко говоря, несуетливой. Дальше решил двигаться на такси, чтобы убедиться в том, что легендарные московские пробки совершенно пропали со столичных дорог.

А вот и конечная точка моего маленького путешествия — центр Москвы, Манежная площадь. И она — совершенно пуста. Несколько коммунальщиков да пара полицейских у которых, кстати, ко мне не возникло вообще никаких вопросов!

Ощущения, конечно, достаточно фантастические. Абсолютно пустые улицы, Никольская, Красная площадь… Все это, если честно, похоже на декорации к какому-то недоброму фильму… Но, дай Бог, мы справимся и с этим!