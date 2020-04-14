В Госдуме обвинили США в попытке уйти от диалога по стратегической стабильности

Россия сегодня предпринимает все усилия для того, чтобы обеспечить безопасность в мире. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал заместитель председателя комитета Госдумы РФ по обороне Юрий Швыткин.

Россия хочет диалога

Российская Федерация готова к диалогу с Соединенными Штатами о новых перспективных разработках и гиперзвуковом оружии в контексте обсуждения стратегической стабильности. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров.

Он рассказал, что несколько недель назад ему звонил глава Госдепа Майк Помпео и тот хочет с ним в ближайшее время снова поговорить. Госсекретарь США затрагивал тему возобновления переговоров по вопросам контроля над вооружениями, а также стратегической стабильности в целом.

«Мы активно приветствуем такой интерес американских партнеров, потому что мы уже давно побуждаем их к тому, чтобы этими проблемами заниматься более активно. Состоялся раунд на уровне наших заместителей, (замглавы МИД РФ. — Прим. ФАН) Сергей Рябков от нас участвовал. Но мы хотим гораздо более конкретных дискуссий, в том числе и по Договору о стратегических наступательных вооружениях, о его дальнейшей судьбе», — рассказал Сергей Лавров.

Он добавил, что Москва открыта к разговору о новых перспективных разработках, включая гиперзвуковое оружие в контексте учета всех без исключения аспектов и факторов, влияющих на стратегическую стабильность.

США уходят от диалога

Как отметил Юрий Швыткин, Россия сегодня предпринимает все усилия для того, чтобы обеспечить безопасность в мире.

«Говоря о заявлении Сергея Лаврова, нужно понимать, что речь идет в первую очередь о продлении СНВ-3 (Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений. — Прим. ФАН), который в настоящее время стоит под угрозой срыва. К моему большому сожалению, сегодня мы стали свидетелями [неадекватных] действий Соединенных Штатов, которые ищут повод для того, чтобы уйти от диалога. И тем самым они уходят от ответственности, которая возложена на наши страны в части СНВ-3», — пояснил Юрий Швыткин.

Военный эксперт Юрий Лямин рассказал, что США в последние два десятилетия последовательно демонтируют соглашения, которые ограничивали гонку вооружений. Начиная с выхода из договора о противоракетной обороне и заканчивая недавним выходом из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и нежеланием продлевать СНВ-III.

«При этом США пытаются всем навязать то, что им выгодно. Хотелось бы ошибаться, но у меня есть серьезные сомнения в готовности США идти на серьезные шаги по заключению новых договоров в сфере контроля над стратегическими вооружениями на равноправных условиях. В гонку гиперзвуковых и прочих новых вооружений включается все больше государств. Фактически лидерами в этой сфере сейчас оказались Россия и Китай, но США активно наращивают усилия в этой сфере, Япония собирается тоже развернуть разрабатываемые гиперзвуковые ракеты», — заключил Юрий Лямин.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс собирается в текущем году отреагировать на размещение российских комплексов «Искандер-М» с вызвавшей споры ракетой типа 9М729. В свою очередь, политический аналитик Владимир Соловейчик заявил, что оборонительные меры России оправданы на фоне растущей мощи агрессивного блока НАТО. При этом он обвинил военное руководство Североатлантического альянса в развязывании новой гонки вооружений.