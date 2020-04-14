Пентагон реанимировал программу создания тяжелой БМП в попытке угнаться за Россией

Американцы отстают от России в разработке перспективной тяжелой гусеничной БМП. К такому выводу пришел обозреватель Федерального агентства новостей, проанализировав последние инициативы Пентагона.

10 апреля на американском интернет-ресурсе Breaking Defense появилась заметка с весьма красноречивым заголовком «Армия обновляет требования по замене Bradley для русского фронта». Согласно публикации, армия США приступила к реанимации программы создания перспективной боевой машины пехоты Optionally Manned Fighting Vehicle (OMFV) для замены имеющегося парка БМП М2 Bradley.

Впихнуть невпихуемое

Чтобы ввести читателей в курс дела, требуется небольшое историческое отступление.

БМП появились в 1960-е как класс бронированных боевых машин, чьим основным назначением являлась огневая поддержка и транспортировка личного состава пехотного отделения к месту выполнения боевой задачи. Они должны были повысить мобильность и защищенность десанта на поле боя, в том числе в условиях применения противником ядерного оружия, дав возможность вести огневой бой прямо с машины.

Первой американской серийной БМП стала принятая на вооружение в 1981 году М2 Bradley.

Процесс создания любой бронетехники — это всегда поиск разумного компромисса между множеством разнообразных параметров. В случае с М2 Bradley сложность конструирования машины усугублялась еще и тем, что сами американские военные не до конца понимали, как будут использовать перспективную БМП.

Требования к ней в Пентагоне неоднократно менялись, и это серьезно затянуло процесс создания, испытаний и принятия на вооружение М2 Bradley. Часть сопутствующих мелодраматических ситуаций даже попала в книгу «Войны Пентагона», а оттуда — в сценарий одноименной американской комедии 1998 года.

В последующие годы американцы неоднократно улучшали свои БМП, но модернизационный ресурс любой техники не бесконечен. Поэтому неудивительно, что Пентагон в XXI веке инициировал запуск нескольких разнообразных программ по созданию возможной замены M2 Bradley.

Первые две из этих программ (Future Combat Systems и Ground Combat Vehicle) не увенчались удачей, и тогда было объявлено о начале третьей — это случилось летом 2018 года. Первоначально она называлась Next Generation Combat Vehicle (NGCV), но позже программу переименовали в Optionally Manned Fighting Vehicle (OMFV).

Правда, смена названия программе не помогла, и к январю 2020 года OMFV откровенно «выдохлась». Основной причиной стала озвученная Пентагоном противоречивость требований к перспективной БМП. Проще говоря, американским генералам хотелось, чтобы новая машина весила не больше М2 Bradley, но при этом по большинству ключевых ТТХ, включая защищенность, превосходила свою предшественницу.

Задача «впихнуть невпихуемое» очень «удачно» дополнялась кратчайшими сроками разработки перспективной БМП (принятие на вооружение уже в 2026 году!) и условием, по которому предприятия, пожелавшие принять участие в конкурсе, должны были осуществлять за свой счет конструирование и изготовление опытных образцов новой машины.

Как итог, до этапа сравнительных испытаний дошел только образец от General Dynamics Land Systems. Но испытания так и не состоялись, поскольку эта гусеничная платформа… не вписалась в требования OMFV по защищенности и массе. В общем, всем спасибо, все свободны!

Акцент на «экспедиционность»

Если верить изданию Breaking Defense, в США решили не хоронить OMFV, а перезапустить эту программу. Причем заголовок заметки с упоминанием «русского фронта» недвусмысленно указывает на основной театр военных действий, под который американцы теперь «затачивают» ТТХ своих перспективных БМП. Мол, «да, детки, это для потенциальной войны против России, и мы этого не скрываем».

В новой редакции OMFV сроки серийных поставок новых машин в войска были сдвинуты с 2026 на 2028 год. Попутно Пентагон взял на себя обязательства по частичному финансированию разработки опытных образцов.

Полностью была перестроена и система приоритетов, которой были призваны руководствоваться создатели перспективной БМП. Теперь главным для Пентагона стало повышение живучести машины. В жертву уровню защищенности разрешалось принести не только некоторое снижение подвижности, но и рост массы БМП.

Иными словами, Пентагон закрыл глаза на то, что перебрасывать по воздуху новую машину будет куда труднее, чем М2 Bradley, а значит возможное время доставки перспективных БМП в район их развертывания заметно увеличится. Такой ценой американские военные захотели «купить» шанс на то, что новая машина сможет «жить» во время боестолкновения с хорошо оснащенной армией вероятного противника (читай — России) дольше, чем это получилось бы у М2 Bradley.

Не исключено, что одной из причин, побудившей американцев вновь вспомнить о необходимости замены «старушки» М2 Bradley, стала разработка в России новейших БМП Б-11 на базе перспективной средней гусеничной платформы «Курганец-25» и Т-15 на базе перспективной тяжелой гусеничной платформы «Армата».

Впрочем, надо понимать, что это составной элемент общей причины — возросших военных возможностей России. Такое мнение в беседе с корреспондентом ФАН высказал полковник в запасе, главный редактор журнала «Арсенал Отечества» и член Экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Виктор Мураховский.

Эксперт напомнил, что начиная с середины 1990-х американская армия делала в своем развитии главный акцент на увеличение экспедиционных возможностей. Это подразумевало достаточно жесткие требования к подвижности и массогабаритным характеристикам техники и весьма умеренные — к уровню ее защищенности.

Подобной техникой, например семейством бронемашин Stryker, у американцев оснащались подразделения, оптимизированные для быстрой переброски в места конфликтов низкой интенсивности.

Явный перекос в сторону «экспедиционности» в армии США продолжался и в начале этого века. Правда, в Пентагоне все же вспомнили, что среди возможных оппонентов Соединенных Штатов могут отыскаться страны с армиями куда более высокотехнологичными, чем у Саддама Хусейна и Муаммара Каддафи.

Соответственно, возникла идея подыскать современную замену основной БМП армии США М2 Bradley. Но быстро решить эту задачу американцы не смогли — программы Future Combat Systems и Ground Combat Vehicle закончились неудачей. В немалой степени это было обусловлено сохранением все того же акцента на экспедиционные возможности американской армии.

Недостаточный уровень защиты

Тем временем Вооруженные Силы России в ходе реформ приступили к масштабному перевооружению и совершенствованию своей оргштатной структуры. Рост боевых возможностей Российской армии после 2012 года стал заметен невооруженным взглядом.

«При таких обстоятельствах американцы посчитали, что возможности их сухопутных войск уже не позволяют реализовать стратегию обеспечения военно-технологического превосходства над вероятным противником, — объяснил главный редактор журнала «Арсенал Отечества». — Как следствие, в Пентагоне озаботились разработкой гусеничной платформы, на базе которой можно было бы сделать тяжелую БМП».

Дополнительный довод в пользу создания такой машины Пентагону предоставила исследовательская группа, доказавшая, что значительная часть потерь американских военнослужащих в последние полтора десятилетия вызвана недостаточным уровнем защиты боевой техники, используемой сухопутными войсками США в зоне боевых действий.

«Поэтому акценты в программе OMFV пришлось «перепилить» под создание менее аэромобильной, но куда лучше защищенной тяжелой БМП», — подчеркнул Виктор Мураховский.

Эксперт обратил внимание на фантастически сжатые сроки создания американской перспективной боевой машины пехоты. Несмотря на то, что в новой редакции программы OMFV годом поставки в войска запущенных в серию перспективных БМП обозначен не 2026-й, а 2028 год, это все равно очень мало для разработки с нуля и запуска в производство совершенно новой машины.

«Чтобы уложиться в столь небольшой срок, американцы скорее всего будут создавать свою тяжелую БМП на основе уже каких-то имеющихся разработок», — предположил главный редактор журнала «Арсенал Отечества».

Америка в отстающих

Подытожим. Далеко не факт, что разработчики новой американской машины уложатся в отведенные им сроки. Никто не может гарантировать и того, что заказчик будет удовлетворен теми образцами, которые в рамках новой редакции программы OMFV будут представлены на конкурс. История создания М2 Bradley, а также результаты программ Future Combat Systems и Ground Combat Vehicle свидетельствуют о том, что разработка перспективной БМП в США — дело отнюдь не столь легкое и быстрое, как хотелось бы некоторым в Пентагоне.

Добавим, что реанимация в вооруженных силах США программы OMFV — шаг явно вынужденный и прямо намекающий на то, что в деле разработки перспективных гусеничных БМП, имеющих высокий уровень защиты, американцы сейчас находятся в отстающих.

Про Россию подобное сказать невозможно: по крайней мере, у нас своя тяжелая БМП Т-15 «в железе» уже есть. В то время как ее американский аналог существует пока лишь исключительно в виде предварительных условий новой редакции программы Optionally Manned Fighting Vehicle.