Доктор Мясников рассказал, сможет ли Кашпировский спасти Россию от коронавируса

Москва, 14 апреля. Российский врач и телеведущий Александр Мясников оценил эффективность сеансов Владимира Кашпировского против коронавирусной инфекции.

Ранее стало известно, что Владимир Кашпировский подключился к борьбе с коронавирусом в России. Советский психотерапевт теперь проводит «оздоровительные стримы» на YouTube. Первую трансляцию Кашпировского посмотрели более 100 тысяч человек.

Мясников выразил уверенность, что Кашпировскому не удастся спасти Россию от коронавируса. При этом его сеансы могут стать причиной увеличения психической нестабильности общества.

«У нас так атмосфера отчистилась, что появился Кашпировский в интернет-пространстве. Мы и так все полусумасшедшие. Мы очень восприимчивы к чужому влиянию и Кашпировский влияет не всегда в лучшую сторону. Коронавирус он не изгонит, а вот психическую нестабильность может вызвать. Не надо слушать Кашпировского, слушайте меня!» — иронично отметил Мясников в эфире программы «Спасибо, доктор» с Владимиром Соловьевым.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань началась масштабная эпидемия пневмонии. Позднее стало известно, что возбудителем заболевания стал новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время число зараженных во всем мире достигает 1,9 миллиона человек. От коронавируса погибло более 119 тысяч человек. Случаи заражения зафиксированы в большинстве стран мира.

На территории РФ зарегистрировано более 21 тысячи случаев заражения коронавирусной инфекции, 170 человек умерли. Почти 1,7 тысячи человек полностью вылечились и были выписаны из больниц.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США причастны к созданию и распространению коронавируса. Об этом также свидетельствуют контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были найдены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.