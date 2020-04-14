В клинике рассказали о состоянии попавшей в кому Надежды Бабкиной

Москва, 14 апреля. Народная артистка Надежда Бабкина еще находится в больнице, она питается через зонд.

Российскую исполнительницу госпитализировали с подозрением на коронавирусную инфекцию 6 апреля, напоминает Газета.ru. Врачи провели необходимые тесты, заболевание COVID-2019 не подтвердилось. Позже выяснилось, что у Бабкиной зафиксирована пневмония.

Источник «СтарХита» в клинике рассказал о состоянии Надежды Бабкиной. По его словам, сознание у певицы периодически проясняется.

«Она реагирует на элементарные вопросы, выполняет команды врачей, но с персоналом общается исключительно жестами», — сообщил источник.

По его словам, с 8 апреля Бабкина находится «на искусственной вентиляции легких — в шею вставлена трубка, и питание осуществляется через зонд». У российской исполнительницы перестала подниматься температура. Также, по последним данным, объем поражения легких у нее не увеличивается.

Ранее сообщалось, что артистка находится в частном медицинском центре, который временно перепрофилирован в инфекционную больницу для пациентов с коронавирусом. При выписке будет сделан перерасчет на основе предоставленных Бабкиной медицинских услуг. Она находится в палате повышенной комфортности, которая ей обходится в 25 тысяч рублей в сутки.