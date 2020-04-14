Сын Алибасова рассказал об изменениях отца после отравления «Кротом»

Москва, 14 апреля. Сын известного музыкального продюсера Бари Алибасова рассказал о переменах, которые произошли с его отцом после отравления жидкостью для прочистки труб «Крот».

Он заявил, что незадолго до инцидента основатель группы «На-На» давал интервью в ток-шоу «Стрела пассионария», в котором говорил легко и непринужденно без всякой подготовки. Теперь же музыкант так говорить не может.

«Это последнее интервью отца до отравления кротом. Теперь он так складно без подготовки уже не говорит. Смотрю и восхищаюсь папой на пике его интеллекта», — отметил Бари Алибасов-младший.

При этом молодой человек выложил совместный снимок с отцом. На момент фотографирования Алибасову-младшему было 25 лет.

Напомним, что в июне прошлого года Бари Алибасов попал в больницу с химическим отравлением. Продюсер, как он утверждает, по ошибке выпил очиститель для труб «Крот», приняв его за апельсиновый сок. Впоследствии Алибасов обратился в суд, оценив нанесенный ему ущерб в 100 млн рублей, однако проиграл дело. Мужчина обвинял производителя «Крота» в том, что он выпускает химическую жидкость в бутылке, внешне похожей на тару для напитков.

Отметим, что после выписки из больницы Алибасов сразу же появился в шоу Малахова «Привет, Андрей». При этом многие зрители заметили не вполне адекватное поведение шоумена. Он не мог ходить самостоятельно, поэтому его вывезли на инвалидном кремле. При этом Алибасов с ожесточением разламывал арбуз без всякой видимой на то причины.