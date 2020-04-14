Флот США понес первые человеческие потери от коронавирусной инфекции

В госпитале на острове Гуам, где проходят лечение моряки атомного авианосца CVN-71 Theodore Roosevelt, от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончался один из матросов.

Накануне военно-морские власти США опубликовали релиз, в котором говорилось, что данный матрос пошел на поправку, однако затем ситуация резко изменилась, и медперсонал оказался бессилен перед COVID-19. Моряк поступил в береговой госпиталь в бессознательном состоянии еще 30 марта, тогда же у него был выявлен коронавирус.

13 апреля в своем Twitter командование военно-морского ведомства США выразило соболезнования семье и близким скончавшегося моряка.

«Мы скорбим о гибели моряка с корабля Theodore Roosevelt, который погиб сегодня, и мы скорбим вместе с семьей, близкими и товарищами по службе. Это большая потеря для корабля и для всего флота», — было опубликовано в Twitter.

Кроме командования, свои соболезнования выразили и коллеги — в том же Twitter о своей поддержке заявили моряки другого атомного авианосца США — CVN 69 Dwight D. Eisenhower, — где также среди членов экипажа начали выявлять моряков, зараженных коронавирусной инфекцией. Однако этот корабль продолжает боевое развертывание в составе Пятого флота США, действующего в Аравийском море. Стоит отметить, что в своем сообщении моряки CVN 69 Dwight D. Eisenhower пишут «о поддержании здоровья экипажа и боеготовности своего корабля к предстоящему бою».

Тем не менее масштабы трагедии на CVN-71 Theodore Roosevelt продолжают увеличиваться. На сегодняшний день тесты на наличие коронавируса прошло 92% экипажа авианосца и авиагруппы, отрицательный результат показали 3 724 пробы, 585 моряков оказались носителями COVID-19. На госпитальный режим переведено 3 967 человек, часть из которых получает лечение в медучреждениях острова Гуам, часть находится на карантине. На самом авианосце остались только специалисты, обеспечивающие поддержание корабля в боеготовом состоянии.

В отношении атомного авианосца CVN 75 Harry S. Truman, единственного из числа находящихся на боевой службе и не подверженного критичному заражению экипажа коронавирусной инфекцией, принято решение отсрочить его возвращение в базу до полного проявления обстановки. В настоящее время авианосец в сопровождении кораблей боевого охранения находится на переходе через Атлантический океан и приближается к побережью США.

Согласно решению командования ВМС, авианосец со своей «свитой» останется в «позиционном районе» и будет маневрировать у восточного побережья США, исключив какие-либо внешние контакты. По мнению командования ВМС, такое решение позволит защитить от эпидемиологической угрозы последний авианосец США, к настоящему времени сохранивший полную боеготовность.

На данный момент в Вооруженных силах США выявлено 4 528 случаев заболевания коронавирусом, в том числе 999 человек в ВМС (из них 585 — на одном только CVN-71 Theodore Roosevelt).