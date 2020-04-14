Знакомая Прилучного и Муцениеце рассказала, какое имущество получит актриса после развода

Москва, 14 апреля. Знакомая актерской пары Павла Прилучного и Агаты Муцениеце рассказала об имуществе супругов, которые сейчас переживают не лучшие времена. Подруга семьи поделилась предположениями, что может достаться Муцениеце в случае развода.

По словам знакомой актеров, при покупке недвижимости супруги все регистрировали на Прилучного. Это была, в том числе, инициатива актрисы, переехавшей в Москву из Риги — иностранке было бы сложнее оформить документы. Кроме того, всю недвижимость семья приобретала в ипотеку, которую Прилучный оформлял на себя и самостоятельно выплачивал.

Сначала актер приобрел квартиру в Москве, затем семья купила шикарный дом в Яхроме (55 километров от столицы). Затем пара обзавелась еще одним домом в Подмосковье, после чего дом в Яхроме был выставлен на продажу.

«Он не жадный. Скорее всего, Агата с сыном и дочкой останутся в квартире в случае развода. А к нему дети будут приезжать в дом. Детей, семью, он содержит полностью», — рассказала знакомая семьи о Прилучном в беседе с KP.RU.

Напомним, отношения Агаты Муцениеце и Павла Прилучного завязались на съемках сериала «Закрытая школа». В 2011 году пара узаконила отношения, у актеров растут сын и дочь.

В феврале этого года супруги объявили, что намереваются развестись, однако пока не разорвали брачные отношения, пишет «Утро.ру». Во время режима самоизоляции Муцениеце и Прилучный с детьми даже находились какое-то время вместе в загородном доме, однако затем разгорелся крупный скандал — актриса в слезах рассказала в Instagram своей матери, что муж поднял на нее руку, отобрал телефон и выгнал с детьми из дома. Также она заявила, что Прилучный в течение десяти дней постоянно употреблял алкоголь, сообщает «Газета.ру». При этом поклонники Муцениеце заподозрили в пьянстве ее саму.