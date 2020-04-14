Москва, 14 апреля. Сервис «Яндекс.Карт» начал предоставлять пользователям информацию об очередях в супермаркетах и банках. Об этом сообщает пресс-служба компании «Яндекс».

Новая функция поможет клиентам узнать о загруженности магазинов и банков, а также позволит выбрать оптимальное время для их посещения, что является весьма актуальным в условиях действия режима обязательной самоизоляции в связи с риском распространения коронавирусной инфекции.

В настоящее время функция доступна только в веб-версии сервиса «Яндекс.Карты», однако в ближайшее время она появится и в мобильном приложении.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована массовая вспышка пневмонии. Позднее медики установили, что источником эпидемии является новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время количество носителей вируса во всем мире достигает 1,9 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 119 тысяч человек. Случаи заражения зарегистрированы в большинстве стран мира.

В России зафиксировано более 21 тысячи случаев заражения коронавирусом, 170 человек скончались. Почти 1,7 тысячи человек полностью выздоровели и были выписаны из больниц.

С учетом риска распространения коронавирусной инфекции в большинстве регионов РФ введен режим обязательной самоизоляции. Гражданам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты уверены, что власти США причастны к созданию и распространению коронавируса. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.